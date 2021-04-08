Nesip Özoğul’u kaybettik

Kocaelispor’un uzun yıllar boyunca antrenmanlarını yaptığı ve konakladığı KEV Sefa Sirmen Tesisleri’nde müdürlük yapan, ilimizin sevilen ve sayılan beyefendi insanlarından eski hakem ve gözlemci, geçen sezon itibari ile yaş haddinden ötürü gözlemciliği sona eren Nesip Özoğul bir süredir Derince Sopalı Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi görüyordu. Önceki akşam üzeri durumu kötüleşen Nesip Özoğul hayata gözlerini yumdu. Özoğul’un vefatı futbol hakem camiasını derinden üzdü. 66 yaşında vefat eden 2 evlat sahibi emekli astsubay Nesip Özoğul, Kandıra’da son yolculuğuna uğurlandı. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyoruz.