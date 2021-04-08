Gökdeniz gitti  Antalya bitti

Süper Lig’in 33. haftasında FT Antalyaspor, sahasında DG Sivasspor’a 4-2 mağlup oldu. Gökdeniz Bayrakdar Ümit milli akımdan sakat dönüp ameliyat olunca, Kırmızı Beyazlı ekibin gol ayakları da sustu. Art arda kayıplar yaşayan Antalya, golcüsünü arıyor. Kocaeli kentinin iki ünlü milli yıldızı Merih ve Gökdeniz’in art arda sakatlıkları, kentin üzüntüsünü ikiyle katlad