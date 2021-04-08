Sarı Lacivertliler, geçtiğimiz yıl kapısından döndüğü 2.Lig’e yükselebilmek için Play-Off kovalarken, dün bu yolda çok ağır bir yara aldı. Play-Off hattındaki Yeşilyurt ve Arnavutköy’ün de yenilmesi, teselli olurken, Ofspor’un beraberliği aranın bir puan daha açılmasına neden oldu. Derince maçı kazansa, çok büyük bir fırsat yakalayacaktı. Derince’deki maçın ilk yarısında rakibine mahkum oynayan, ikinci yarıda da cılız ataklarda bulamayan Belediye Derince, hakemin ilk yarıda vermediği bariz bir penaltı nedeniyle de mağdur oldu. Takımın sergilediği ruhsuz futbol, deplasman başarılarına da gölge dürdü. Derince bu hafta ligin bitimine dört hafta kala Antalya Kemer’e konuk olacak.
08 Nis 2021 - 17:58- Spor Güncelleme: 08 Nis 2021 - 17:59
Of Derince, OFF !.. 0-1
3.Lig 1.Grup temsilcimiz Belediye Derince bir âlem. Kocaelispor gibi evinde cömert davranan ekip, dün de Edirne gibi sıradan bir takıma tek golle yenilirken saç baş yoldurdu
# Derince
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.