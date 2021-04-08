Of Derince, OFF !.. 0-1

Sarı Lacivertliler, geçtiğimiz yıl kapısından döndüğü 2.Lig’e yükselebilmek için Play-Off kovalarken, dün bu yolda çok ağır bir yara aldı. Play-Off hattındaki Yeşilyurt ve Arnavutköy’ün de yenilmesi, teselli olurken, Ofspor’un beraberliği aranın bir puan daha açılmasına neden oldu. Derince maçı kazansa, çok büyük bir fırsat yakalayacaktı. Derince’deki maçın ilk yarısında rakibine mahkum oynayan, ikinci yarıda da cılız ataklarda bulamayan Belediye Derince, hakemin ilk yarıda vermediği bariz bir penaltı nedeniyle de mağdur oldu. Takımın sergilediği ruhsuz futbol, deplasman başarılarına da gölge dürdü. Derince bu hafta ligin bitimine dört hafta kala Antalya Kemer’e konuk olacak.