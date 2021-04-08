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08 Nis 2021 - 18:02- Spor G: 08 Nis 2021 - 18:03

TOHM sporcularına yabancı dil eğitiminde Kocaeli ev sahibi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Eğitim Derneği ile imzaladıkları eğitim protokolü ile Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’n...
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Eğitim Derneği ile imzaladıkları eğitim protokolü ile Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nden yararlanan 9. sınıf düzeyindeki tüm sporcuların, TED Üniversitesi tarafından hazırlanacak özel müfredat kapsamında, haftada 4 saat olmak üzere, 90 hafta süre ile toplam 360 saat çevrimiçi İngilizce dil eğitimi alacaklarını bildirdi. Merkez illerin arasında Kocaeli de var


DİL EĞİTİMİ NİSAN AYININ İKİNCİ YARISI BAŞLIYOR

Nisan ayının ikinci yarısında başlayacak olan ve çevrimiçi olarak yürütülecek programın müfredat ve materyal geliştirme çalışmaları TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı akademisyenleri tarafından geliştirilmekte olan programın dersleri TED Okulları İngilizce öğretmenleri tarafından verilecek. İlk etapta Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Bolu, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon illerinde faaliyet gösteren TOHM’lar kapsamındaki 9. sınıfa devam eden, 14’ü yatılı, 58’i gündüzlü atıcılık, atletizm, boks, jimnastik, halter, judo, kano, kürek, okçuluk, taekwondo, tenis, triatlon ve yüzme branşlarında spor kariyerine devam eden 72 sporcu ile yapılacak pilot uygulamanın ardından projenin yaygınlaştırılması planlanmakta.


HAFTADA 4 SAAT TOPLAMDA 360 SAAT

Haftada 4 saat toplamda 360 saat olarak, 90 hafta boyunca devam edecek derslerle uluslararası yarışmalara katılma potansiyeli yüksek olan sporcu gençlerin, katıldıkları müsabakalarda yabancı dilde kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, iletişim becerilerini daha doğru kullanabilmeleri, gerekli durumlarda haklarını savunabilmeleri ile ülkemizi daha iyi tanıtabilmelerini için yabancı dil becerilerini arttırılması hedefleniyor.

# Kocaeli, eğitim

08 Nis 2021 - 18:02 - Spor

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