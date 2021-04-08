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08 Nis 2021 - 18:03- Spor G: 08 Nis 2021 - 18:04

Curlingte final heyecanı

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum’da startı verilen 2.Lig, 1. Lig ve Süper Lig Curling Finalleri nefes kesiyor. Toplam 24 takım kürsünün...
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Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum’da startı verilen 2.Lig, 1. Lig ve Süper Lig Curling Finalleri nefes kesiyor. Toplam 24 takım kürsünün ilk basamağına çıkmak için yarışıyor. Erzurum’da Curling finalleri heyecanı başladı. Türkiye Curling Federasyonu 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Curling Salonu’nda başladı. Yakutiye İlçesinde bulunan Curling Salonu’nda dün başlayan Curling Final müsabakaları pazar günü saat 17:30’da gerçekleştirilecek olan ödül töreniyle sona erecek.

KOCAELİ DE VAR… 24 TAKIM YARIŞIYOR…

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin ve yönetiminin işbaşına gelmesiyle birlikte Türkiye Curling Ligleri üç ayrı kategoride yapılıyor. 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig uygulaması kapsamında kategorilerinde yer alan takımlar Erzurum’daki finallerde Türkiye Şampiyonu olabilmek için yarışıyor. Türkiye Curling Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Resul Çelebi, Curling Ligleri Final Müsabakalarına Erzurum, Kocaeli, Trabzon  ve Tekirdağ illerinden toplam 18 kulüp 24 takımının iştirak ettiğini belirtti. 
# Kocaeli

08 Nis 2021 - 18:03 - Spor

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