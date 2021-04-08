İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak iSpor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Dağ Bisikleti Gece Yarışı, 10 Nisan Cumartesi günü Florya Atatürk Ormanı’nda gerçekleştirilecek. Günün her saatinde yaşayan ve hareket eden bir İstanbul gayesiyle etkinliklerini ara vermeden sürdüren Spor İstanbul, Gece Yarışı’nda bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor. Florya Atatürk Ormanı’nda yapılacak yarışta yer almak isteyen katılımcıların 2021 yılı vizeli Bisiklet Sporcusu Lisansına sahip olması, lisansı olmayan yarışmacıların ise “Spor Yapmasında Engel Yoktur” Sağlık Raporunu ibraz etmesi gerekiyor. Yarışta, en az 26 inch ebatlı jantlı dağ bisikleti (MTB) kullanılması zorunluluğu bulunuyor. Detaylı bilgi ve kayıt için:https://event.spor.istanbul/
08 Nis 2021 - 18:03- Spor Güncelleme: 08 Nis 2021 - 18:05
Dağ Bisikleti Gece Yarışı heyecanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak iSpor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Dağ Bisikleti Gece Yarışı, 10 Nisan Cumartesi günü Florya Atatü...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.