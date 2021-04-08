Dağ Bisikleti Gece Yarışı heyecanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak iSpor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Dağ Bisikleti Gece Yarışı, 10 Nisan Cumartesi günü Florya Atatürk Ormanı’nda gerçekleştirilecek. Günün her saatinde yaşayan ve hareket eden bir İstanbul gayesiyle etkinliklerini ara vermeden sürdüren Spor İstanbul, Gece Yarışı’nda bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor. Florya Atatürk Ormanı’nda yapılacak yarışta yer almak isteyen katılımcıların 2021 yılı vizeli Bisiklet Sporcusu Lisansına sahip olması, lisansı olmayan yarışmacıların ise “Spor Yapmasında Engel Yoktur” Sağlık Raporunu ibraz etmesi gerekiyor. Yarışta, en az 26 inch ebatlı jantlı dağ bisikleti (MTB) kullanılması zorunluluğu bulunuyor. Detaylı bilgi ve kayıt için:https://event.spor.istanbul/