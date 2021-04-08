‘Kocaelispor hepimizin’

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Fidan ve Hamza Küpeli, Kocaelispor yeni Başkanı Engin Koyun’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu
YENİ BAŞKANA BAŞARILAR DİLENDİ
Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Fidan ve Hamza Küpeli Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Kocaelispor genel kurulun başkanlığa seçilen Engin Koyun’a ziyaret gerçekleştiren KTO Yönetimi başarılar diledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.