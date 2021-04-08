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08 Nis 2021 - 18:06- Spor G: 08 Nis 2021 - 18:08

‘Kocaelispor hepimizin’

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Fidan ve Hamza Küpeli, Kocaelispor yeni Başkanı Engin Koyun’a...
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Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Fidan ve Hamza Küpeli, Kocaelispor yeni Başkanı Engin Koyun’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu


YENİ BAŞKANA BAŞARILAR DİLENDİ

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Fidan ve Hamza Küpeli Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Kocaelispor genel kurulun başkanlığa seçilen Engin Koyun’a ziyaret gerçekleştiren KTO Yönetimi başarılar diledi.
# Körfez

08 Nis 2021 - 18:06 - Spor

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