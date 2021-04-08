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08 Nis 2021 - 18:12- Asayiş G: 08 Nis 2021 - 18:15

Jandarmadan terör operasyonu: 5 gözaltı

Van’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Çalışmalar neticesinde ‘Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım ve Yataklık Etmek’ suçundan, YPS (Sivil Savunma Birlikleri) içerisinde faaliyet gösteren; Van,  Kocaeli ve Hakkâri illerinde 5 işbirlikçi şahsa yönelik 8 Nisan 2021 tarihinde operasyon icra edilmiş olup, 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.
# Kocaeli, yardım

08 Nis 2021 - 18:12 - Asayiş

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