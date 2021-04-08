İzmit Belediyesinin araç giydirmeleri vatandaşları GÜLÜMSETTİ

Gençlerin samimiyetine değer veren ve onları önemseyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, gençlerin hassasiyetleriyle yakından ilgileniyor. Halkın arasında çok sık vakit geçiren, tribünde taraftarın arasında maç izleyen ve İzmitçe’ye hakim olan başkan Hürriyet, halkın yüzünde mutluluk ifadesi belirmesi için sürekli sokaklarda olan temizlik araçları, su tankerleri ve süpürgeleri İzmitli’ye özel anlatımlarla ve film replikleriyle giydirdi. Çok ilgi gören araç giydirmeleri sempatiyle karşılanıyor.



İZMİTÇE GÜLÜMSETİYOR

İzmitli gençlerin sohbet ederken kendi aralarında kullandığı ve ünü İzmit sınırlarını aşarak yurt genelinde popüler hale gelen İzmitçe’nin tebessüm etkisi belediye araçlarından vatandaşlara yayılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çalışmalarında kullandığı araçların giydirmesinde yer verilen İzmitçe anlatımları ve Türk sinemasının dillere dolanan repliklerinden esinlenerek yazılan mesajları gören İzmitliler’in yüzünde tebessüm oluşuyor. Temizlik araçlarının fotoğrafını çeken İzmitliler sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak tebessümü büyütüyor.



VATANDAŞLAR SEVİYOR

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün temizlik araçları, su tankerleri ve süpürgelerden oluşan toplam 74 araçlık filosunda İzmitçe giydirmeleri yapıldı. Şu ana kadar 51 tanesinin üzerinde ‘Yıkarız bu sokakları’, ‘Mahalleyi temizleyecekmiş iki gözümün çiçeği’, ‘Temizlik neydi? Temizlik emekti’, ‘Temiz, daha da temiz olacak bu sokak’ gibi mesajlarla halkın sempatisini kazanan İzmit Belediyesi, vatandaşlardan gelen güzel geribildirimler üzerine kalan araçların da giydirilmesi çalışmasını hızlandırdı.