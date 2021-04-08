İzmit’teki can dostlarımız aşılanıyor

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yardıma muhtaç halde olan minik dostlarımıza uyguladığı anında ve yerinde tedavi uygulamalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler bu hafta Alikahya Cumhuriyet Mahallesi’nde sokak hayvanlarını aşıladı, ardından İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma ve narkotik köpeklerinin aşılanma işlemini gerçekleştirdi.
TÜM AŞI VE KONTROLLER YAPILIYOR
Hasta dostlarımızın iyileşmeleri için gerekli müdahaleleri yapan İzmit Belediyesi ekipleri, 50 köyde gerçekleştirdiği aşılamaların ardından Alikahya bölgesindeki can dostlarımızı aşıladı, ardından yavru köpeklerin de ilk aşılamalarını yaptı. İç-dış parazit bakımları uygulanan yetişkin köpeklerle de yakından ilgilenen ekipler çalışmalarına kentin çeşitli noktalarında devam ediyor.
AŞILAMADAN ÇOK MEMNUNUM
Alikahya Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden Sevgi Şahin konuyla ilgili olarak, “Mahalle muhtarımız Sevgi Koyun beni konudan haberdar etti. İzmit Belediyesinin sokak hayvanlarına aşılama uygulamasından çok memnunum. Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in ilgili olmasından dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Alp 41 - Ne aşılaması yahu kısırlaştırın şunları yeter artık dağ bayır köpek sürüsü bu hayvansever geçinen müptezeller yüzünden hayvanlar aç kalıyor acı çekiyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.