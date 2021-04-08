İzmit’teki can dostlarımız aşılanıyor



İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yardıma muhtaç halde olan minik dostlarımıza uyguladığı anında ve yerinde tedavi uygulamalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler bu hafta Alikahya Cumhuriyet Mahallesi’nde sokak hayvanlarını aşıladı, ardından İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma ve narkotik köpeklerinin aşılanma işlemini gerçekleştirdi.



TÜM AŞI VE KONTROLLER YAPILIYOR

Hasta dostlarımızın iyileşmeleri için gerekli müdahaleleri yapan İzmit Belediyesi ekipleri, 50 köyde gerçekleştirdiği aşılamaların ardından Alikahya bölgesindeki can dostlarımızı aşıladı, ardından yavru köpeklerin de ilk aşılamalarını yaptı. İç-dış parazit bakımları uygulanan yetişkin köpeklerle de yakından ilgilenen ekipler çalışmalarına kentin çeşitli noktalarında devam ediyor.



AŞILAMADAN ÇOK MEMNUNUM

Alikahya Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden Sevgi Şahin konuyla ilgili olarak, “Mahalle muhtarımız Sevgi Koyun beni konudan haberdar etti. İzmit Belediyesinin sokak hayvanlarına aşılama uygulamasından çok memnunum. Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in ilgili olmasından dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum” dedi.