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08 Nis 2021 - 21:39- Gündem G: 08 Nis 2021 - 21:41

Mimi ve Lili’nin Yolculuğu  çocuklara haklarını öğretti

İzmit Belediyesinin, ECPAT Türkiye işbirliğiyle çocuk haklarının korunması için ‘Çocuğum ve Çocukluğumu Koruyorum’ sloganıyla geliştirdiği karakterler; Mimi ve Lili’nin Yolculuğu başarıyla tamamlandı

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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çocukların korunması, eğitim ve gelişim desteğinin sağlanması, ihmal ve istismarın, cinsel sömürü ve çocuk ticaretinin önlenmesi konusunda önemli bir eğitim programı düzenledi. 6 Mart’ta başlayan ve 17 çocuğun katıldığı 8 oturumluk Mimi ve Lili’nin Yolculuğu başarıyla tamamlandı. “Çocuğum ve Çocukluğumu Koruyorum” sloganıyla düzenlenen eğitimlerde 8-10 yaş arasındaki çocuklar oynarken eğlendi, eğlenirken duygu ve düşüncelerini güvenli bir ortamda ifade etme şansı buldu.


ÇOCUKLAR HAKLARINI ÖĞRENDİ
ECPAT Türkiye çatısı altında Arş. Gör. Ezgi Yaman, SHU Merve Sekban ve intern Meryem Başar tarafından hazırlanan ve gerçekleştirilen eğitimlerde; sosyal hizmetin grup çalışması teknikleri, yaratıcı drama oyunları, müzik ve danslar gibi birçok teknik ve yöntem kullanıldı. Çocuklar, ayrım gözetmeme, çocuğun üstün yararını, yaşama, gelişme ve katılım hakkını temel alan eğitimlerde kendi haklarını eğlenerek öğrendi. 


ÇOCUKLAR BİLİNÇLENDİRİLDİ
Mimi ve Lili, çocuklarla birlikte temel haklara erişim, ayrımcılık yapmama, ihmal ve istismarın önlenmesi, cinsel sömürü ve çocuk ticaretinden korunma, başvuru mekanizmaları, mahremiyet eğitimi ve kişisel sınırlar, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuğun doğa ve ekoloji ile ilişkisi, Covid-19 ve stres ile baş etme mekanizmaları, yeterli ve dengeli beslenme gibi konuların üzerinde durdu. 4 haftalık eğitimi tamamlayan çocuklar ise katılım belgesi almaya hak kazandı.

# İzmit, eğitim, covid-19

08 Nis 2021 - 21:39 - Gündem

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