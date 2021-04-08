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08 Nis 2021 - 21:40- Gündem G: 08 Nis 2021 - 21:42

Korona verilerindeki artış durdurulamıyor!

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 258 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 55 bin 941 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.
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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 258 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 33 bin 201’a yükseldi. Toplamda 40 milyon 689 bin 742 test yapıldı. Bugün yapılan 304 bin 492 testten, 55 bin 941 yeni vaka sayısı, 2 bin 316 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 689 bin 866 olduğu, bugün iyileşen 37 bin 914 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 232 bin 892’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 615 olduğu açıklandı.
# covid-19

08 Nis 2021 - 21:40 - Gündem

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