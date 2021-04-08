Halk Market’in iç tefrişatında  son aşamaya gelindi

Vatandaşların doğal ve kaliteli ürüne ulaşabilmesi için kısa süre sonra İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Halk Market projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. İnönü Caddesi üzerinde hizmet verecek olan Halk Market’te tadilat ve boya çalışmalarının ardından gıda reyonları ile soğutma sistemleri yerlerini aldı, aydınlatma sistemleri de tamamlandı.



KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRECEK

Çalışmaların son hızla devam ettiği Halk Market, faaliyete geçtikten sonra yerli üreticiye destek verecek. Hem istihdam sağlayacak hem de vatandaşlara doğal ve ekonomik ürünleri aracısız olarak ulaştıracak olan Halk Market, kırsal kalkınmada önemli bir rol oynayacak. Halk Market, üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi görecek. İzmit’te yeni bir dönemin başlangıcı olacak Halk Market, kooperatifçiliğin yaygınlaşmasına ve büyümesine ön ayak olacak.