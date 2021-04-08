Halk Market’in iç tefrişatında  son aşamaya gelindi

Vatandaşların doğal ve kaliteli ürüne ulaşabilmesi için kısa süre sonra İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Halk Market projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. İnönü Caddesi üzerinde hizmet verecek olan Halk Market’te tadilat ve boya çalışmalarının ardından gıda reyonları ile soğutma sistemleri yerlerini aldı, aydınlatma sistemleri de tamamlandı.
KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRECEK
Çalışmaların son hızla devam ettiği Halk Market, faaliyete geçtikten sonra yerli üreticiye destek verecek. Hem istihdam sağlayacak hem de vatandaşlara doğal ve ekonomik ürünleri aracısız olarak ulaştıracak olan Halk Market, kırsal kalkınmada önemli bir rol oynayacak. Halk Market, üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi görecek. İzmit’te yeni bir dönemin başlangıcı olacak Halk Market, kooperatifçiliğin yaygınlaşmasına ve büyümesine ön ayak olacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.