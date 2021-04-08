Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar Kocaeli’de, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte Kocaeli’nin Kartepe ve Gölcük ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Yaklaşık 5 saattir devam eden kar yağışına karşı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, yol açma çalışması yapıyor. Kartepe ilçesi sınırlarında bulunan Samanlı Dağları’nın zirvesinde ve Gölcük Erikli Tepe’de etkili olan kar yağışına karşı belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaeli’de kar yağışı aralıksız devam ediyor
Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Belediye ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar Kocaeli’de, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte Kocaeli’nin Kartepe ve Gölcük ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.