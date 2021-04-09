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09 Nis 2021 - 09:45- Gündem G: 09 Nis 2021 - 09:52

Kocaman’dan Arslanbey Gençlerbirliğispor’a motivasyon ziyareti

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Marmara Bölgesi BAL liginde mücadele eden Arslanbey Gençlerbirliğispor’u ziyaret ederek başarılar diledi.

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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Marmara Bölgesi BAL liginde Kartepe’yi temsil eden tek takım olan Arslanbey Gençlerbirliğispor’u antrenmanda ziyaret etti. Başkan Kocaman’ın ziyaretine Kulüp Başkanı Bülent Sarı ve yönetim kurulu da katıldı.

6 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Futbolculara tatlı ikram eden Başkan Kocaman, 17 Nisan’da başlayacak olan Marmara Bölgesi BAL liginde mücadele edecek olan Arslanbey Gençlerbirliğispor’a başarılar diledi. Kartepeyi bölgesel amatör ligde temsil eden tek takım olan Arslanbey Gençlerbirliğispor, Gebzespor ve Değirmenderespor’un da yer aldığı 6 takımdan oluşan grupta mücadele edecek.

KOCAMAN BAŞARILAR DİLEDİ

Arslanbey Gençlerbirliğispor’a başarılar dileyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Arslanbey Gençlerbirliğispor Kulübü Yöneticilerimiz ve futbolcularımız ile bir araya geldik. BAL Liginde ilçemizi en iyi şekilde temsil edecekleri inancıyla üstün başarılar diliyorum. Kartepemizde sporda güçlü bir alt yapı var. Bizlerde imkanlarımız dahilinde sporun her branşına destek vermeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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09 Nis 2021 - 09:45 - Gündem

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