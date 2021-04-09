Kocaeli'de 2021 yılı yatırımlarının proje tutarı 14 milyar 571 milyon lira

Kocaeli'de 2021 yılı yatırımlarının proje tutarının 14 milyar 571 milyon lira olduğu açıklandı.Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında elektronik ortamda düzenlenen 2021 yılının 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yavuz, yatırımların tüm hızıyla devam ettiğin belirterek, kentte 2021 yılında kamu kurumları ve belediyelerin yatırım programlarında 339 projenin bulunduğunu söyledi.

Birinci dönem sonu itibarıyla biten proje sayısının 13, devam eden 231, ihale aşamasında olan 45, henüz başlanamayan proje sayısının ise 50 olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"2021 yılının yatırımlarının proje tutarı toplam 14 milyar 571 milyon liradır. 2021 yılı ödenek toplamı ise 3 milyar 718 milyon liradır. Dönem sonu itibarıyla bu ödenekten yapılan harcama tutarı 248 milyon liradır. Yılın ilk 3 ayında ödeneğe göre nakdi gerçekleşme oranı yüzde 50'dir. İlimizin öncelikli yatırım projelerinden İzmit-Kandıra yolunun önündeki önemli bir engelde aşılmıştır. 21 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İzmit-Kandıra yolu projesi kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu yolun yapımı ile ilgili süreç hızlandırıldı. Ülkemizin ve ilimizin kalkınmasına önemli katkılar sunan yatırım projelerine vermiş oldukları desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. İlimiz gerçekten yatırımlar bakımından iyi bir noktada. Bunu net bir şekilde söylememiz lazım."

Yavuz, kurum ve kuruluş amirlerinin, yatırım ve hizmetlerin gerçekleşmesi sırasında tam bir uyum ve işbirliği içinde, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasında çalışmaların zamanında yapılmasında, azami gayret göstereceklerine inandığını belirterek, "Bu toplantının en önemli amacı da yatırımların gerçekleştirilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunların ve çözüm önerilerinin ele alınarak, bu hususlarda kurum ve kuruluşlar arasında ilişkileri ve koordinasyonun sağlanmasıdır." dedi.

Kurum müdürleri ve yetkilileri tarafından yapılan sunumların ardından koordinasyon gerektiren hususlar görüşülerek, izleme ve koordinasyon çalışmalarının değerlendirildiği toplantıya, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, kaymakamlar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve ilçe belediyelerinin başkanları ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.