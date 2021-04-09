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09 Nis 2021 - 10:06- Gündem G: 09 Nis 2021 - 10:07

Hürriyet Kahraman Polis Teşkilatımızın  176. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türk Polis Teşkilatı’nın 176.kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle mesaj yayınlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Onur, özveri ve sevgiyle görevini yerine getiren tüm emniyet mensuplarının gününü kutluyorum” dedi

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10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası ile nedeniyle İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet mesaj yayınladı. Başkan Hürriyet mesajında, “176 yıldır büyük fedakârlık, sabır ve cesaretle, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlayan, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerini koruyan, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele eden Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında. Yaklaşık 2 asırdır suçu ve suçluyu önleyici çalışmalarda da bulunan ve görevlerini layıkıyla yerine getirmek için gece-gündüz çalışan emniyet mensupları son derece kıymetli bir sorumluluk taşıyor” dedi. 


ONURLU POLİSLERE TEBRİK

Görevini onuruyla yapan tüm emniyet mensuplarına minnetlerini sunan başkan Hürriyet, “Gücünü kanunlardan, desteğini halktan alan Emniyet Teşkilatımız ülkemizin, şehrimizin ve ilçemizin tüm sokaklarında, deyim yerindeyse her köşesinde fedakarca çalışarak huzur ve güvenliğimizi tesis etmeye gayret ediyor. Bu zor görevi onur, özveri ve insan sevgisiyle yerine getiren, vatandaşların can güvenliği uğruna kendi hayatlarını riske atan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası ve Günü’nü tebrik ediyorum. Görev uğruna şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyorum. Emekli olan ve halen görevleri başında olan emniyet mensuplarına da sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur, başarı ve mutluluk diliyorum” sözlerini kaydetti
# İzmit

09 Nis 2021 - 10:06 - Gündem

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