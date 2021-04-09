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09 Nis 2021 - 10:18- Eğitim G: 09 Nis 2021 - 10:19

TEI ’den mühendislik eğitimine destek

TEI – TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., Gebze Teknik Üniversitesine (GTÜ) yüksek başarımlı hesaplama alanında donanım ve yazılım desteğinde bulunacak.

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Gebze Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından devam ettirilen, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yüksek mühendislik gerektiren ürünlerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılacak olan Mühendislik Simülasyon Yazılım lisansı ile 240 çekirdekli “yüksek başarımlı hesaplama” sistemi hibe edilecektir. Bu kapsamda Gebze Teknik Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, TEI Finans ve Tedarik Direktörü Ercan Öztürk, TEI Bilişim Teknolojileri Müdürü M. Zahid Yüzügüldü’nün katıldığı hibe protokolü organizasyonu düzenlenecektir.
# Gebze

09 Nis 2021 - 10:18 - Eğitim

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