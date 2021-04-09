Gebze Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından devam ettirilen, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yüksek mühendislik gerektiren ürünlerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılacak olan Mühendislik Simülasyon Yazılım lisansı ile 240 çekirdekli “yüksek başarımlı hesaplama” sistemi hibe edilecektir. Bu kapsamda Gebze Teknik Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, TEI Finans ve Tedarik Direktörü Ercan Öztürk, TEI Bilişim Teknolojileri Müdürü M. Zahid Yüzügüldü’nün katıldığı hibe protokolü organizasyonu düzenlenecektir.
09 Nis 2021 - 10:18- Eğitim Güncelleme: 09 Nis 2021 - 10:19
TEI ’den mühendislik eğitimine destek
TEI – TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., Gebze Teknik Üniversitesine (GTÜ) yüksek başarımlı hesaplama alanında donanım ve yazılım desteğinde bulunacak.
# Gebze
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.