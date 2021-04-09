Olay, Gölcük Denizevler Mahallesi Mazhar Özen Caddesi üzerinde bulunan inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde inşaat sahasında yerden alevler yükselmeye başladı. Toprak arazi üzerinden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin yerin altında bulunan doğalgaz hattından sorumlu firmaya haber verdi.
Daha sonra olay yerine gelen gaz dağıtım şirketi ekipleri, sızıntının olduğu hattın bağlantısını kesti. Ekiplerin doğalgaz akışını kapatması sonrasında alevler sönerken olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alanda suyla soğutma çalışması yaptı.
Bölgede yaşayan vatandaşlar, 10 gündür bölgede doğalgaz kokusu olduğunu ifade ettiler.
Fabrika inşaatında sondaj yapılan alandan alevler yükseldi
Gölcük'e bir fabrika inşaat sahasında yapılan sondaj çalışmaları sırasında topraktan yükselen alevler, ekipleri harekete geçirdi. Alevlerin doğalgaz borusundaki sızıntıdan kaynaklandığını tespit eden ekipler, gaz akışını keserek yangını söndürdü.
Olay, Gölcük Denizevler Mahallesi Mazhar Özen Caddesi üzerinde bulunan inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde inşaat sahasında yerden alevler yükselmeye başladı. Toprak arazi üzerinden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin yerin altında bulunan doğalgaz hattından sorumlu firmaya haber verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.