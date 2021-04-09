Genç Kocaeliler Derneği'nin yeni başkanı Uçan oldu

İzmit’in etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olan (GKD) Genç Kocaelililer Derneği, geçtiğimiz gün Geç Kocaeliler Derneği Lokalinde 20. Olağan genel kurulunu yaptı. 3 yıldır başkanlığını sürdüren Başiskele Belediyesinde Koordinatör olarak çalışan Umut Ongül kongrede tekrar aday olmayacağını açıkladı. Genç Kocaelililer Derneği'nin yeni başkanı ise seçime tek liste ile girerek Sinem Uçan oldu. Divan Başkanlığını Haluk Ercan üstlenirken, Divan Üyeleri Oktay Kocatekin ve Ayşegül Ayaz oldu.
PANDEMİ NEDENİYLE SINIRLI KATILIM
Genç Kocaeliler Derneği’nin 20. Olağan kongresine derneğin geçmiş dönem başkanlarından Haluk Ercan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Deva Partisi İl Başkanı Adem Koç, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Genç Kocaeliler Derneği’nin geçmiş dönem başkanları katıldı.
“HEM ÜZGÜNÜM HEM MUTLUTUM”
Genç Kocaeliler Derneğinin eski başkanı Umut Öngül, “Bugün Kocaeli’nin en başarılı ve en köklü derneklerinden birinin başkanı olarak son konuşmamı yapıyorum. Hem üzgünüm hem mutluyum. Burası bir okuldur biz bu okulda çok şey öğrendik. Kentimize ve şehrimize çok şey kattık. Genç Kocaeliler Derneğine beni kazandıran 21. Dönem Başkanı Ayhan Verol’a teşekkür ediyorum. Ayrıca Genel Sekreteriliğine getirilen 22. Dönem Başkanımız Sedat Köseyi tebrik ediyorum. Ramazan ayının ülkemize sağlık sığat getirmesini temenni ediyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi.
“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ”
Genç Kocaeliler Derneği Başkanı Sinem Uçan, “İlimizin köklü sivil toplum örgütlerinden olarak başarılarımızı daha yukarıya taşımak için ben ve ekibim tüm samimiyetimizle elimizi taşın altına koyacağız. 12 İlçemizle birlikte hareket edip Kocaeli’ye hitap eden projeler yapacağız. Ülkemizde 30 binin üzerinde insanımızı kaybettiğimiz bir salgınla karşı karşıyayız. Pandemiden hepimiz çok etkilendik. Gençlerimize bu süreçte gerek uzaktan eğitim ve uzak kaldıkları doğa ile bulaşacakları faaliyeler düzenlemek istiyoruz. Güzel günlere ulaşmak için üretmek zorundayız gençlerimizle bu konular ile ilgili eğitim panel ve toplantılar düzenlemek istiyoruz. Tabi ki deprem gerçeği var biliyoruz ki deprem bölgesinde yaşıyoruz AFAD ve Kızılay gibi kuruluşlar ile iş birliği yaparak projeler yapmak istiyoruz. 20. Olağan genel kurulumuzun kentimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.
YÖNETİM KURULU
Sinem UÇAN
Tolga Havuç
Kerem ÇOLAK
Kerem Zeybek
İlter DURSUN
Habibe DEMİROĞLU AKSOY
Özkan NAZ
Koray AYYILDIZ
Ayşegül SEYMEN
Meltem ARMAĞAN
Ayşenur GÜNDÜZ
Uğur ÖZCAN
Feyza SERTEL
Erdi TUNÇEL
Bilal DÖLEŞ
Serhat KABADAYI
Ali Yasin KÜÇÜKEMİRLER
Uğurcan ÜÇCAN
DENETLEME KURULU
Doğukan ÇAĞLAYAN
Ayşegül AYAZ
Mesut ŞAHİN
Meryem KESKİN
Mustafa BEŞİKÇİOĞLU
Ömer ÇÜRÜKUSLU
DİSİPLİN VE ÜYELİĞE KABUL KURULU
Tolga BOZÜYÜK
Murat KELEŞ
Hüseyin ÖZDİRİ
Adnan SANCAK
Kadriye BİÇER KAPLANGI
Elif Sude ARSLAN
ONUR KURULU
Sedat SAPMAZ
Hakkı CESUR
Sinan KEBENÇ
Suat TEMOÇİN
Ergün GÜLER
Hüseyin EROL
Murat AGAN
Necla SAVAŞ
Ceyhun YALÇIN
Cem ŞAKOĞŞU
Haluk ERCAN
Ali UYGUN
Zehra KAYA KILIÇ
Ali Yüksel BALABAN
Ayhan VAROL
Sedat KÖSE
Umut ONGÜL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.