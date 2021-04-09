Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
09 Nis 2021 - 12:17- Gündem G: 09 Nis 2021 - 12:21

Genç Kocaeliler Derneği'nin yeni başkanı Uçan oldu

Genç Kocaeliler Derneği 20. Olağan Genel Kurulunu yaptı. Derneğin yeni başkanı Sinem Uçan oldu.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
mask

İzmit’in etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olan (GKD) Genç Kocaelililer Derneği, geçtiğimiz gün Geç Kocaeliler Derneği Lokalinde  20. Olağan genel kurulunu yaptı. 3 yıldır başkanlığını sürdüren Başiskele Belediyesinde Koordinatör olarak çalışan Umut Ongül  kongrede tekrar aday olmayacağını açıkladı. Genç Kocaelililer Derneği'nin yeni başkanı ise seçime tek liste ile girerek Sinem Uçan oldu. Divan Başkanlığını Haluk Ercan üstlenirken, Divan Üyeleri Oktay Kocatekin ve Ayşegül Ayaz oldu.

PANDEMİ NEDENİYLE SINIRLI KATILIM

Genç Kocaeliler Derneği’nin 20. Olağan kongresine derneğin geçmiş dönem başkanlarından Haluk Ercan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Deva Partisi İl Başkanı Adem Koç, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Genç Kocaeliler Derneği’nin geçmiş dönem başkanları katıldı.

“HEM ÜZGÜNÜM HEM MUTLUTUM”

Genç Kocaeliler Derneğinin eski başkanı Umut Öngül, “Bugün Kocaeli’nin en başarılı ve en köklü derneklerinden birinin başkanı olarak son konuşmamı yapıyorum. Hem üzgünüm hem mutluyum. Burası bir okuldur biz bu okulda çok şey öğrendik. Kentimize ve şehrimize çok şey kattık. Genç Kocaeliler Derneğine beni kazandıran 21. Dönem Başkanı Ayhan Verol’a teşekkür ediyorum. Ayrıca Genel Sekreteriliğine getirilen 22. Dönem Başkanımız Sedat Köseyi tebrik ediyorum. Ramazan ayının ülkemize sağlık sığat getirmesini temenni ediyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ”

Genç Kocaeliler Derneği Başkanı Sinem Uçan, “İlimizin köklü sivil toplum örgütlerinden olarak başarılarımızı daha yukarıya taşımak için ben ve ekibim tüm samimiyetimizle elimizi taşın altına koyacağız.  12 İlçemizle birlikte hareket edip Kocaeli’ye  hitap eden projeler yapacağız. Ülkemizde 30 binin üzerinde insanımızı kaybettiğimiz  bir salgınla karşı karşıyayız. Pandemiden hepimiz çok etkilendik. Gençlerimize bu süreçte gerek uzaktan eğitim ve uzak kaldıkları doğa ile bulaşacakları faaliyeler düzenlemek istiyoruz. Güzel günlere ulaşmak için üretmek zorundayız gençlerimizle bu konular ile ilgili eğitim panel ve toplantılar düzenlemek istiyoruz. Tabi ki deprem gerçeği var biliyoruz ki deprem bölgesinde yaşıyoruz AFAD ve Kızılay gibi kuruluşlar ile iş birliği yaparak projeler yapmak istiyoruz. 20. Olağan genel kurulumuzun kentimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

YÖNETİM KURULU

Sinem UÇAN

Tolga Havuç

Kerem ÇOLAK

Kerem Zeybek

İlter DURSUN

Habibe DEMİROĞLU AKSOY

Özkan NAZ

Koray AYYILDIZ

Ayşegül SEYMEN

Meltem ARMAĞAN

Ayşenur GÜNDÜZ

Uğur ÖZCAN

Feyza SERTEL

Erdi TUNÇEL

Bilal DÖLEŞ

Serhat KABADAYI

Ali Yasin KÜÇÜKEMİRLER

Uğurcan ÜÇCAN

DENETLEME KURULU

Doğukan ÇAĞLAYAN

Ayşegül AYAZ

Mesut ŞAHİN

Meryem KESKİN

Mustafa BEŞİKÇİOĞLU

Ömer ÇÜRÜKUSLU

DİSİPLİN VE ÜYELİĞE KABUL KURULU

Tolga BOZÜYÜK

Murat KELEŞ

Hüseyin ÖZDİRİ

Adnan  SANCAK

Kadriye BİÇER KAPLANGI

Elif Sude ARSLAN

ONUR KURULU

Sedat SAPMAZ

Hakkı CESUR

Sinan KEBENÇ

Suat TEMOÇİN

Ergün GÜLER

Hüseyin EROL

Murat AGAN

Necla SAVAŞ

Ceyhun YALÇIN

Cem ŞAKOĞŞU

Haluk ERCAN

Ali UYGUN

Zehra KAYA KILIÇ

Ali Yüksel BALABAN

Ayhan VAROL

Sedat KÖSE

Umut ONGÜL

# Kocaeli, Büyükşehir, İzmit, eğitim

09 Nis 2021 - 12:17 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Şirintepe’nin parkları mahalleliyi gülümsetti mask
Şirintepe’nin parkları mahalleliyi gülümsetti
Ramazan öncesi temizlik çalışmaları mask
Ramazan öncesi temizlik çalışmaları
İzmit’in kardeş elleri iyilikte buluşuyor mask
İzmit’in kardeş elleri iyilikte buluşuyor
İŞKUR Sanal Fuar ve Sanal Etkinlik Platformu Hizmeti Alım İhalesine Davet mask
İŞKUR Sanal Fuar ve Sanal Etkinlik Platformu Hizmeti Alım İhalesine Davet
10 adet ticari nitelikli taşınmazı 3 yıllığına kiraya verecek mask
10 adet ticari nitelikli taşınmazı 3 yıllığına kiraya verecek
Hürriyet Kahraman Polis Teşkilatımızın  176. kuruluş yıl dönümünü kutladı mask
Hürriyet Kahraman Polis Teşkilatımızın  176. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! mask
Kocaeli'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!
Pandeminin genel seyri değişti: Yeni bir belirti daha ortaya çıktı mask
Pandeminin genel seyri değişti: Yeni bir belirti daha ortaya çıktı
İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı mask
İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı
Acılı baba: Kızım ‘Bu adam öldürürse boğarak öldürür’ dedi mask
Acılı baba: Kızım ‘Bu adam öldürürse boğarak öldürür’ dedi
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar! mask
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar!
28 yaşındaki genç koronaya yenildi mask
28 yaşındaki genç koronaya yenildi

GALERİ

Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4” mask
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4”
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu mask
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım) mask
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım)
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi mask
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı mask
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Kocaeli Memur-Sen ve Kültür Teşekkülleri: Rütbeleri ellerinden alınmalı mask
Kocaeli Memur-Sen ve Kültür Teşekkülleri: Rütbeleri ellerinden alınmalı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL