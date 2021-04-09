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09 Nis 2021 - 12:52- Gündem G: 09 Nis 2021 - 13:00

4 yıllık çilede mutlu sona gelindi! Karamürsel Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı

D-130 Karayolu üzerinde Karamürsel ilçe merkezi geçişinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Karamürsel Battı-çıktı projesi 4 yılın sonunda tamamlandı. Birkaç İbrahim Karaosmanoğlu döneminde başlayan battı çıktı bugün yapılan açılış töreni ile faaliyete girdi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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D-130 Karayolunun Karamürsel geçişine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağında sona gelindi. Karamürsel Battı çıktının açılışı bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımı ile yapıldı. Tünelden ilk geçişi başkan Büyükakın gerçekleştirdi. Açılış törenine Büyükakın’ın yanı sıra Karamürsel AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AKP ilçe Başkanı Sait Mete, Kocaeli’nin SEKA Tünelinden sonraki en uzun tüneli olma özelliğine sahip Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı 19 metre genişliğinde 296 metre kapalı kesite sahip.

“4 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞTI”

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 4 yıl önce D-130 Karayolu üzerinde Karamürsel’de yapımına başlanan battı-çıktı projesinde ilk ihaleyi alan firmanın ekonomik krizi gerekçe göstererek işi bırakması üzerine Büyükşehir sözleşmeyi feshetti. Ardından 4 Kasım 2019 tarihinde yapılan ikinci ihale firmaların KİK’te yaptığı itirazlar nedeniyle nisan ayında sonuçlandı. İhaleyi alan İlke Yapı firması haziran ayında çalışmalara başladı ve bugün itibariyle battı-çıktı projesinin tünel geçişlerini tamamlayarak trafiğe açılır hale getirdi. Toplantıda ilk konuşmayı gerçekleştiren Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Uzun yıllardır Karamürsel’deki sıkıntı bu yolla aşıldı. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve başkanımıza teşekkür ederim. Verdiğimiz her sözü yerine getirdik” dedi.

“ÜST KISIM BAYRAMA KADAR BİTECEK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise yaptığı konuşmada, “Belediyecilik iş yapma, hizmet yapma yeri laf üretme teri değil. Burada talihsizlikler oldu. Genel sekreter olduğum dönemde de ihale oldu. Bir fetret dönemi dönemi yaşandı 31 Mart seçimlerinde hızlı bir şekilde tekrar ihale yaptık. Üstteki çalışmalar da en kısa sürede tamamlanacak. İnşallah bayrama kadar bitecek. 290 metrekarelik bir kapalı kesimi var. Hu eserin ortaya çıkması için71 milyon liralık bir yatırım yapıldı katma değer ile 85 milyonluk bir yatırım ediyor. Hükümetin yapamadığı işleri artık Belediye kanunu ile Büyükşehir belediyeleri yapıyor. Biz bugün burayı açıyoruz ama yarını düşünüyoruz. Terminali taşıyıp orada başka bir iş yapacağız. Şehrin merkezinden terminali taşıyacağız. Terminalin olduğu alanla ilgili kamuoyundan fikirleri alacağız. Sizlerin fikirlerini de alacağız. Kamuoyunun isteği doğrultusunda yeni bir terminal yapacağız” dedi.

“LAF ÜRETENLERİN ANLAMASINI BEKLEMİYORUZ”

Muhalefetin betona yatırım yapıyorlar eleştirilerine de yanıt veren Büyükakın, “Burası betona yapılan bir yatırım değil. Burası karbon ayak izine yapılan bir yatırım. Bu ışıklarda insanlar saatlerce beklerdi. Saatlerce bekleyen araçların saldığı karbon çevreye zarar veriyordu.  Trafiğin rahatlaması yanında Karamürsel’in havasına ve çevresine de yapılan bir yatırım. Bir tane çakılı çivisi olmayan, laf üreten yaklaşımlar ile belediye yönetenlerin anlamasını beklemiyoruz. Bizler ile hizmet yarışına gitmeleri mümkün değil” şeklinde konuştu.

“KARAMÜRSEL GİBİ OLMUŞ DİYECEKLER”

İlçedeki diğer projelerden de bahseden Büyükakın, “Yaklaşık ile Karamürsel arasında muhteşem bir sahil bandı olacak. Örnek olacak. Başka yerde gördüklerinde Karamürsel gibi olmuş diyecekler. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Karamürsel halkına hayırlı olsun” dedi.

# Kocaeli, Büyükşehir

09 Nis 2021 - 12:52 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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