İzmit’in kardeş elleri iyilikte buluşuyor

Hayırseverlerin gönlünden kopan yardımı, ihtiyaç sahiplerine adına kabul ederek Ramazan kolisi, iftar menüsü ve sıcak yemek olarak sofralara ulaştıran İzmit Belediyesi, Kardeş Eller Projesi ile evlere bereket getirecek. Önümüzdeki hafta başlayacak olan mübarek Ramazan ayında zor durumdaki ailelerin sofralarının şenlenmesini, keyifli, huzurlu ve mutlu günler geçirmesini önemseyen belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına sıcak yemek konulacak.

YEMEK PİŞİREMEYENLERE

Ramazan’da yemeğini pişirme konusunda güçlük çeken vatandaşları da yalnız bırakmayan İzmit Belediyesinden destek isteyenler 5 Nisan’dan itibaren başvuruda bulundu. Sıcak yemek desteğinden yararlanmak isteyen İzmitliler için başvuru süresi bugün (9 Nisan Cuma) sona eriyor. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünü arayıp talepte bulunacak vatandaşlar başvuruda isim-soy isim, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası ve hanede yaşayan birey sayısını bildirecek.

BAŞVURU NUMARALARI

Sıcak yemek başvurusunda bulunmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız 0262 318 00 00 numaralı hattı arayarak santralden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlanmayı talep ederek ya da 0262 318 00 00’ı aradıktan sonra 2211 – 2212 – 2214 – 2215 – 2216- 2217 - 2219 – 2221 ve 2230 numaralı iç hatlardan birini tuşlayarak doğrudan müdürlüğe ulaşabilir. Ayrıca 0532 166 41 41 numaralı whatsaap hattı üzerinden de sıcak yemek talebinde bulunulabilir.

BAĞIŞ NASIL YAPILACAK?

İhtiyaç sahibi ailelerle yüz yüze gelmeden destek olmak isteyen yardımseverleri görünmeden iyilik yapmaya davet eden İzmit Belediyesi, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu pekiştirmek için fırsat olduğunu vurguluyor. Bağışta bulunmak isteyen yardımseverler www.izmitkardeseller.com adresine girerek Ramazan Paketi (130 TL) veya İftar Desteği (20 TL) seçeneklerinden en az birini seçecek, kaç adet olacağını belirtecek ‘Destek Ver’ butonunu tıklayacak, ardından açılacak ekrandan yardım için IBAN numarasına ulaşabilecek.