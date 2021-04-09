Ermeniler'in katlettiği kayıkçı ailenin kabirleri şehitliğe dönüştü

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde yer alan “Tarih Yolu Projesi” kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Seymen Mahallesi’nde Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni Çeteleri’ne karşı kahramanca mücadele ettikten sonra şehit düşen Hüseyin Kaptan ve ailesi için şehitlik çalışmalarına başladı. Kaptan ve ailesinin zamanla tahrip olan mezarları, Bahçecik Damlar Mevkii'nde yapılan yeni anıt mezar ve şehitliğe taşındı. Çalışmaların sürdüğü şehitliğe yaklaşık 2 metre uzunluğundaki beton anıt dikildi. Çevre düzenleme, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının da hız kesmeden yapılacağı şehitliğin tamamlanması ile Tarih Yolu Projesi’nin ilk ayağı da başlamış olacak.

Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında yaşanan sıkıntılı durumu fırsat bilen bazı ayrılıkçı Ermeniler, kurdukları çetelerle Türklere karşı yaptıkları katliamlardan birini de 1. Dünya Savaşı sırasında (1915) Bahçecik-Seymen Yolu Yeniköy Sapağı üzerinde gerçekleştirdiler. Seymen'de kayıkçılık yapan Hüseyin Kaptan ve ailesi ayrılıkçı Ermeni çeteleri tarafından katledilerek şehit edildi. Hanımı ve kızları ile birlikte şehit düşen Hüseyin Kaptan’ın kız kardeşi ise katliamdan yaralı olarak kurtuldu.