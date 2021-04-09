Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Ramazan öncesi temizlik ve bakım çalışmalarına hız verdi. Ramazan Ayı öncesi korona virüs salgınını da dikkate alarak temizlik ve bakım çalışmalarını periyodik şekilde sürdüren Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Gebzelilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için ekipler cami içerisinde bulunan halıları halı yıkama makineleri ile yıkıyor. Ekiplerin cami içerisinde ve çevresindeki temizlik ve bakım çalışmaları belirlenen program dahilinde devam ediyor.
09 Nis 2021 - 13:13- Gündem Güncelleme: 09 Nis 2021 - 13:15
Ramazan öncesi temizlik çalışmaları
Gebze Belediyesi ekipleri, korona virüse karşı cami içerisindeki halıları Ramazan öncesi yıkayarak vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapmalarını sağlıyor.
# Gebze
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.