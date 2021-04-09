Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
09 Nis 2021 - 12:50- Gündem G: 09 Nis 2021 - 13:20

Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi

Sağlık Bakanlığı'nın dün paylaştığı koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 56 bine dayanırken, 258 kişi ise hayatını kaybetti. Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçmesi sonrasında uzmanlardan tam kapanma uyarıları gelirken gözlerin çevrildiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yaşanan durumla ilgili bir özeleştiri geldi. Bakan Koca, "Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef" dedi.

mask

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel  koronavirüs verilerine göre semptom gösteren 2 bin 316 hastayla birlikte 55 bin 941 yeni vaka tespit edilirken 258 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlardan peş peşe tam kapanma uyarısı gelmeye başladı. Ülkedeki tüm bu olumsuzlukların ardından gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevrilirken, Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Koca önemli ifadeler kullandı.

"YAŞANANLARI SADECE MUTASYONLA AÇIKLAYAMAYIZ"

Hakan'ın "Bu gidiş nereye Sayın Bakan?" sorusunu yönelttiği Koca, dikkat çeken bir özeleştiride bulundu ve "Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef" dedi.

"AŞI İLE TEDBİRİ BİR ARADA YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Çözümün aşıyı olabildiğince hızlandırmak ve beraberinde hareketliliği de azaltmak olduğunu belirten Sağlık Bakanı Koca, "Önce tedbir, sonra aşı' ya da 'önce aşı, sonra tedbir' değil. İkisini bir arada yapmamız gerekiyor. Bundan başka çözüm yolu yok" dedi.

"HAREKETLİLİK AZALIRSA AŞAĞI DOĞRU İNİŞ YAŞANIR"

Uzmanların tam kapanma çağrısı yaptığı Ramazan ayını da fırsata çevirmemiz gerektiğini ve hareketliliğin azaltılmasının önemine değinen Bakan Koca, vaka ve ölüm sayılarındaki yukarı doğru gidişin tersine çevrilmesiyle ilgili öngörüsünü ise şu sözlerle aktardı; "Bugüne kadar yaşadığımız piklerde bir noktadan sonra durduğunu biliyoruz. Bu da aynı şekilde olacak. Ama bu nereye kadar çıkabilir? Onun için bir şey demem zor. Fakat önümüzdeki Ramazan ayıyla birlikte hareketlilik azalırsa pik noktasından aşağı doğru inişi bekliyoruz."

# koronavirüs

09 Nis 2021 - 12:50 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ramazan öncesi temizlik çalışmaları mask
Ramazan öncesi temizlik çalışmaları
İzmit’in kardeş elleri iyilikte buluşuyor mask
İzmit’in kardeş elleri iyilikte buluşuyor
İŞKUR Sanal Fuar ve Sanal Etkinlik Platformu Hizmeti Alım İhalesine Davet mask
İŞKUR Sanal Fuar ve Sanal Etkinlik Platformu Hizmeti Alım İhalesine Davet
10 adet ticari nitelikli taşınmazı 3 yıllığına kiraya verecek mask
10 adet ticari nitelikli taşınmazı 3 yıllığına kiraya verecek
Hürriyet Kahraman Polis Teşkilatımızın  176. kuruluş yıl dönümünü kutladı mask
Hürriyet Kahraman Polis Teşkilatımızın  176. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Kocaman’dan Arslanbey Gençlerbirliğispor’a motivasyon ziyareti mask
Kocaman’dan Arslanbey Gençlerbirliğispor’a motivasyon ziyareti
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! mask
Kocaeli'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!
Pandeminin genel seyri değişti: Yeni bir belirti daha ortaya çıktı mask
Pandeminin genel seyri değişti: Yeni bir belirti daha ortaya çıktı
İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı mask
İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı
Acılı baba: Kızım ‘Bu adam öldürürse boğarak öldürür’ dedi mask
Acılı baba: Kızım ‘Bu adam öldürürse boğarak öldürür’ dedi
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar! mask
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar!
28 yaşındaki genç koronaya yenildi mask
28 yaşındaki genç koronaya yenildi

GALERİ

Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4” mask
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4”
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu mask
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım) mask
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım)
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi mask
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı mask
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Kocaeli Memur-Sen ve Kültür Teşekkülleri: Rütbeleri ellerinden alınmalı mask
Kocaeli Memur-Sen ve Kültür Teşekkülleri: Rütbeleri ellerinden alınmalı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL