Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel koronavirüs verilerine göre semptom gösteren 2 bin 316 hastayla birlikte 55 bin 941 yeni vaka tespit edilirken 258 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlardan peş peşe tam kapanma uyarısı gelmeye başladı. Ülkedeki tüm bu olumsuzlukların ardından gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevrilirken, Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Koca önemli ifadeler kullandı.

"YAŞANANLARI SADECE MUTASYONLA AÇIKLAYAMAYIZ"

Hakan'ın "Bu gidiş nereye Sayın Bakan?" sorusunu yönelttiği Koca, dikkat çeken bir özeleştiride bulundu ve "Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef" dedi.

"AŞI İLE TEDBİRİ BİR ARADA YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Çözümün aşıyı olabildiğince hızlandırmak ve beraberinde hareketliliği de azaltmak olduğunu belirten Sağlık Bakanı Koca, "Önce tedbir, sonra aşı' ya da 'önce aşı, sonra tedbir' değil. İkisini bir arada yapmamız gerekiyor. Bundan başka çözüm yolu yok" dedi.

"HAREKETLİLİK AZALIRSA AŞAĞI DOĞRU İNİŞ YAŞANIR"

Uzmanların tam kapanma çağrısı yaptığı Ramazan ayını da fırsata çevirmemiz gerektiğini ve hareketliliğin azaltılmasının önemine değinen Bakan Koca, vaka ve ölüm sayılarındaki yukarı doğru gidişin tersine çevrilmesiyle ilgili öngörüsünü ise şu sözlerle aktardı; "Bugüne kadar yaşadığımız piklerde bir noktadan sonra durduğunu biliyoruz. Bu da aynı şekilde olacak. Ama bu nereye kadar çıkabilir? Onun için bir şey demem zor. Fakat önümüzdeki Ramazan ayıyla birlikte hareketlilik azalırsa pik noktasından aşağı doğru inişi bekliyoruz."