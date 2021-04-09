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09 Nis 2021 - 13:27- Gündem G: 09 Nis 2021 - 13:28

Yavuz: “Basın, milletin gözü kulağı”

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti genel kurulunda güven tazeleyen Cemal Kaplan, yeni yönetimi ile Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u nezaket ziyaretinde bulundular.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına yeniden seçilen Cemal Kaplan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret ettiler. Vali Yavuz, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kaplan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Hakan Süer, Ergün Ayaz, Uğur Ulusoy, Boran Kayalar, Ünal Cankurt ve Miray Baklacı’ya yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek günün anısına hediye takdiminde bulundu.

“MİLLETİN GÖZÜ KULAĞI”

Vali Seddar Yavuz, Basınının önemine değinerek yaptığı konuşmalarında, “Basın, tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız ve gazetecilik anlayışı içerisinde hem yerelde hem de uluslararası alanda başarı ile yerine getirmiştir. Bu vesileyle, ilimizde bu onurlu görevi üstlenen ve başarı ile yerine getiren, özellikle pandemi sürecinde gösterdikleri sorumlu yayıncılık ve bize göstermiş oldukları destek nedeniyle tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum” dedi.

# Kocaeli, destek

09 Nis 2021 - 13:27 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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