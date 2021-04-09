Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
09 Nis 2021 - 13:33- Gündem G: 09 Nis 2021 - 13:35

Şirintepe’nin parkları mahalleliyi gülümsetti

Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, parkların bakımını gerçekleştiren ve eksiklerini gideren İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine ve İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e mahalleliler adına teşekkür etti

mask


İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Şirintepe Mahallesi sakinlerinin talebi doğrultusunda bölgede bulunan parkların bakımını gerçekleştirerek eksiklerini tamamladı. Kalabalık bir ekiple mahalledeki parkları yenileyen ve temizleyerek halkın kullanımını kolaylaştıran İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, gerçekleştirdiği titiz ve detaylı çalışmayla vatandaşlardan takdir topladı. 


MAHALLE ÇOK MEMNUN 


İzmit Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği bakım onarım çalışmalarını yerinde takip eden ve verilen hizmetten mahalleli olarak çok memnun olduklarını belirten Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, “İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç ve işlerini aksatmadan sahada çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ederim” dedi.zam için DİSK Genel Başkan Yardımcısı Büyük, Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.  
# İzmit

09 Nis 2021 - 13:33 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Şirintepe’nin parkları mahalleliyi gülümsetti mask
Şirintepe’nin parkları mahalleliyi gülümsetti
Ramazan öncesi temizlik çalışmaları mask
Ramazan öncesi temizlik çalışmaları
İzmit’in kardeş elleri iyilikte buluşuyor mask
İzmit’in kardeş elleri iyilikte buluşuyor
İŞKUR Sanal Fuar ve Sanal Etkinlik Platformu Hizmeti Alım İhalesine Davet mask
İŞKUR Sanal Fuar ve Sanal Etkinlik Platformu Hizmeti Alım İhalesine Davet
10 adet ticari nitelikli taşınmazı 3 yıllığına kiraya verecek mask
10 adet ticari nitelikli taşınmazı 3 yıllığına kiraya verecek
Hürriyet Kahraman Polis Teşkilatımızın  176. kuruluş yıl dönümünü kutladı mask
Hürriyet Kahraman Polis Teşkilatımızın  176. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! mask
Kocaeli'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!
Pandeminin genel seyri değişti: Yeni bir belirti daha ortaya çıktı mask
Pandeminin genel seyri değişti: Yeni bir belirti daha ortaya çıktı
İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı mask
İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı
Acılı baba: Kızım ‘Bu adam öldürürse boğarak öldürür’ dedi mask
Acılı baba: Kızım ‘Bu adam öldürürse boğarak öldürür’ dedi
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar! mask
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar!
28 yaşındaki genç koronaya yenildi mask
28 yaşındaki genç koronaya yenildi

GALERİ

Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4” mask
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4”
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu mask
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım) mask
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım)
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi mask
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı mask
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Kocaeli Memur-Sen ve Kültür Teşekkülleri: Rütbeleri ellerinden alınmalı mask
Kocaeli Memur-Sen ve Kültür Teşekkülleri: Rütbeleri ellerinden alınmalı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL