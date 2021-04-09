Şirintepe’nin parkları mahalleliyi gülümsetti

İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Şirintepe Mahallesi sakinlerinin talebi doğrultusunda bölgede bulunan parkların bakımını gerçekleştirerek eksiklerini tamamladı. Kalabalık bir ekiple mahalledeki parkları yenileyen ve temizleyerek halkın kullanımını kolaylaştıran İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, gerçekleştirdiği titiz ve detaylı çalışmayla vatandaşlardan takdir topladı.
MAHALLE ÇOK MEMNUN
İzmit Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği bakım onarım çalışmalarını yerinde takip eden ve verilen hizmetten mahalleli olarak çok memnun olduklarını belirten Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, “İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç ve işlerini aksatmadan sahada çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ederim” dedi.zam için DİSK Genel Başkan Yardımcısı Büyük, Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.