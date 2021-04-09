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09 Nis 2021 - 16:27- Asayiş G: 09 Nis 2021 - 16:51

Makas atarken 2 tıra çarpan otomobil paramparça oldu

Gebze'de hızla seyir halinde olan otomobil, makas atarak giderken ilk olarak park halindeki tıra, ardından seyir halindeki bir tıra çarptı. Kaza sonrası paramparça olan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
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Kaza,  Gebze Güney Yanyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AAK 954 plakalı otomobil, hızla seyir halindeyken, diğer araçları geçmek için makas atmaya başladı. Bunun üzerine hızını alamayan otomobil, ilk olarak yol kenarında park halinde bulunan Rıdvan S. yönetimindeki 16 ZT 596 plakalı tıra, daha sonra da yol üzerinde seyir halinde bulunan Yavuz C. A. idaresindeki 34 JL 9450 plakalı tıra çarptı. Kaza sonrasında otomobil paramparça olurken, otomobil sürücüsü ise yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışarak paramparça olan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Tır şoförleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

# eğitim, yardım, Gebze

09 Nis 2021 - 16:27 - Asayiş

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