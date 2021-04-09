Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
09 Nis 2021 - 16:44- Gündem G: 09 Nis 2021 - 16:46

Hürriyet, İlçe Emniyet Müdürü Soylu  ve ekibinin polis haftasını kutladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Polis Teşkilatı’nın 176’ncı kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle İzmit İlçe Emniyet Müdürü Erhan Soylu’yu makamında ziyaret ederek şahsında tüm emniyet mensuplarının gününü tebrik etti

mask

Türk Polis Teşkilatının 176’ncı kuruluş yılı münasebetiyle İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Hürriyet’e ziyaretlerinde Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ile Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner de eşlik etti. Emniyet müdürlüğü ziyaretlerinde ilk durak İzmit İlçe Emniyet Müdürü Erhan Soylu oldu. Hürriyet ve beraberindekiler Soylu’yu makamında ziyaret ederek polis haftasını kutladı. 


YILDÖNÜMÜZÜ KUTLUYORUM


Tüm emniyet mensuplarının gününü kutlayan başkan Hürriyet, “Değerli Müdürüm, şahsınızda tüm teşkilatınızın kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Görevlerinizde başarılar diliyorum. Kamu sektöründe çalışan arkadaşlarımız hep sahadalar, bu yüzden öncelikli olarak sağlık diliyorum. Pandemi sürecindeki kayıplarınız için tüm teşkilata baş sağlığı diliyorum. Şu anda tedavi gören tüm emniyet mensubu arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi. 


BELEDİYEMİZLE YAKIN TEMAS


İzmit İlçe Emniyet Müdürü Erhan Soylu ise “Bugün teşkilatımızın 176’ıncı kuruluş yıldönümü. Tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmit’te de kutlanıyor. Teşkilatımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Sağlık sektöründe olduğu gibi, tüm kamu kurumları gibi sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Halkımıza, İzmit’imize hizmet ediyoruz. İnşallah kurumlar arası işbirliğiyle, belediyemizle yakın temas halinde çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

# İzmit

09 Nis 2021 - 16:44 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başiskele Belediyesi’nden çocuklara yeni oyun parkı mask
Başiskele Belediyesi’nden çocuklara yeni oyun parkı
Kartepe’de ramazan öncesi fırın denetimleri yapıldı mask
Kartepe’de ramazan öncesi fırın denetimleri yapıldı
Şirintepe’nin parkları mahalleliyi gülümsetti mask
Şirintepe’nin parkları mahalleliyi gülümsetti
Ramazan öncesi temizlik çalışmaları mask
Ramazan öncesi temizlik çalışmaları
İzmit’in kardeş elleri iyilikte buluşuyor mask
İzmit’in kardeş elleri iyilikte buluşuyor
İŞKUR Sanal Fuar ve Sanal Etkinlik Platformu Hizmeti Alım İhalesine Davet mask
İŞKUR Sanal Fuar ve Sanal Etkinlik Platformu Hizmeti Alım İhalesine Davet
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! mask
Kocaeli'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!
Pandeminin genel seyri değişti: Yeni bir belirti daha ortaya çıktı mask
Pandeminin genel seyri değişti: Yeni bir belirti daha ortaya çıktı
İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı mask
İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı
Acılı baba: Kızım ‘Bu adam öldürürse boğarak öldürür’ dedi mask
Acılı baba: Kızım ‘Bu adam öldürürse boğarak öldürür’ dedi
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar! mask
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar!
28 yaşındaki genç koronaya yenildi mask
28 yaşındaki genç koronaya yenildi

GALERİ

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu mask
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4” mask
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4”
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu mask
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım) mask
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım)
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi mask
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı mask
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL