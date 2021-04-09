Hürriyet, İlçe Emniyet Müdürü Soylu  ve ekibinin polis haftasını kutladı

Türk Polis Teşkilatının 176’ncı kuruluş yılı münasebetiyle İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Hürriyet’e ziyaretlerinde Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ile Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner de eşlik etti. Emniyet müdürlüğü ziyaretlerinde ilk durak İzmit İlçe Emniyet Müdürü Erhan Soylu oldu. Hürriyet ve beraberindekiler Soylu’yu makamında ziyaret ederek polis haftasını kutladı.



YILDÖNÜMÜZÜ KUTLUYORUM



Tüm emniyet mensuplarının gününü kutlayan başkan Hürriyet, “Değerli Müdürüm, şahsınızda tüm teşkilatınızın kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Görevlerinizde başarılar diliyorum. Kamu sektöründe çalışan arkadaşlarımız hep sahadalar, bu yüzden öncelikli olarak sağlık diliyorum. Pandemi sürecindeki kayıplarınız için tüm teşkilata baş sağlığı diliyorum. Şu anda tedavi gören tüm emniyet mensubu arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.



BELEDİYEMİZLE YAKIN TEMAS



İzmit İlçe Emniyet Müdürü Erhan Soylu ise “Bugün teşkilatımızın 176’ıncı kuruluş yıldönümü. Tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmit’te de kutlanıyor. Teşkilatımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Sağlık sektöründe olduğu gibi, tüm kamu kurumları gibi sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Halkımıza, İzmit’imize hizmet ediyoruz. İnşallah kurumlar arası işbirliğiyle, belediyemizle yakın temas halinde çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.