Otobüs şoförleri gelişigüzel park eden araçlara isyan etti

Her gün onlarca yolcu ile uğraşmak zorunda kalan, özellikle pandemi döneminde işleri daha da zorlaşan otobüs şoförleri diğer araç sürücülerinin hataları davranışlarından oldukça rahatsız. Kocaeli’de uzun yıllardır özel halk otobüsü şoförü olarak görev yapan bir vatandaş ihbar hattımıza şikayette bulundu.
“LÜTFEN SESİMİZİ DUYURUN”
Konuyla ilgili gazetemize konuşan özel halk otobüsü şoförü, “Her gün yol kenarına gelişigüzel park edilmiş araçlarla uğraşıyoruz. 45 dakika gideceğimiz yolu 2 saatte gidiyoruz. Durakların içine park eden araçlar yüzünden biz yolcuyu durakta indiremiyoruz. Durak harici indirdiğimizde de cezalarla karşılaşıyoruz. Özellikle servisler kafalarına göre yolcu indirip bindiriyor. Bu durum bizi isyan etme noktasına getirdi. Bekirpaşa’dan başlayıp Santral lambalarına kadar devam ediyor bu durum, ilgili yerlere şikayet etmemize rağmen hiçbir sonuç alamadık. Lütfen sesimizi duyurun” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.