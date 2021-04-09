BBP’de Destici’li kongre! “Milllet kimi seçtiyse devleti o yönetir”

Büyük Birlik Partisi Kocaeli Teşkilatı 10. Olağan Kongresi bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Genel Başkan Mustafa Destici’nin de katılığı kongrede mevcut İl Başkanı Remzi Kaya tek aday oldu. Kongreye, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtuna, BBP Sakarya İl Başkanı Ömer Faruk Bürtek, BBP Düzce İl Başkanı Engin Bedir, BBP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Aladağ, BBP İzmit Kadın Kolları Başkanı Ayşe Meral, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve parti üyeleri katıldı. Kocaeli’de çok uzun yıllar il başkanlığı yapan önceki dönem İl Başkanlarından Serhat Duyar kongreye katılmadı.
DİVAN BAŞKANI YELİS
Toplam 322 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede 30 kişilik yönetim kurulu, 3 kişilik disiplin kurulu, 30 kişilik üst kurul delegesi seçildi. Kongrenin divan başkanlığını BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, katip üyeliklerini ise BBP İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtuna, BBP Sakarya İl Başkanı Ömer Faruk Bürtek, BBP Düzce İl Başkanı Engin Bedir ve BBP İzmit Kadın Kolları Başkanı Ayşe Meral gerçekleştirdi.
“YERİMİZİ ASLA TERK ETMEDİK”
Kongrede ilk konuşmayı mevcut İl Başkanı kongrenin tek adayı Remzi Kaya gerçekleştirdi. Kaya konuşmasında, “28 yıl önce Rahmetli Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 99 vatan, millet, bayrak ve İslam sevdalısının kurduğu BBP’liler olarak aynı inanç, aynı ideal ve aynı ülkü ile Şehit liderimizin ayak izlerine basarak, genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’nin öncülüğünde yılmadan, yorulmadan, korkmadan çalışmaya devam ediyoruz. Liderimizi on iki yıl önce şehit düşüren hainler kapalı kapıların ardındaki karanlık odalarda ellerini ovuşturarak, "Bu hareket lideriyle yaşayan bir harekettir, artık bitmiştir" diyenlere inat görev yerimizi asla terk etmedik” ifadelerini kullandı.
“ELLERİMİZ KİRE HİÇ BULAŞMADI”
Elhamdülillah ayaktayız diyen Kaya, “Genel Başkanımızın öncülüğünde onun bize bıraktığı bayrağı gururla taşıyoruz. Bundan sonra yılmadan korkmadan taşmaya devam edeceğiz. Biz bu şehirde milletvekili kazanacağız. Eğer milletvekili kazanamazsak, kazananı belirleyeceğiz. Biz korkmayacağız. Bugün yeni bir besmele ile yeni hareket kazanacağız. Binlerce kes şükürler olsun. Bugün yeni bir besmele ile hareketimize ivme kazandıracak şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize söz veriyoruz. Bugüne kadar ellerimiz hiç kire bulaşmadı. Bundan sonra da bulaşmayacak. İnancımızı asla kaybetmeyeceğiz. Yeni il binamızın açılışı var. İl Binamızın hazırlanmasında, Metehan küpçü kardeşim olmak üzere tüm il başkanlarım, ilçe başkanlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
DESTİCİDEN TEŞEKKÜR
Ardından kürsüye Partinin Genel Başkanı Mustafa Destici çıktı. Konuşmaya teşekkür ile başlayan Destici, “28 yıldır bizimle birlikte Kocaeli’de bayrağı taşıyan, bu davaya gönül veren il başkanlarından ilçe başkanlarına, ocak başkanlarından kadın kollarına kadar görev yapmış tüm başkanlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bu bayrağı burada taşıyan İl Başkanımız Remzi Kaya’nın şahsında tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
“MİLLLET KİMİ SEÇTİYSE DEVLETİ O YÖNETİR”
Sözlerinin devamında polis teşkilatının yıl dönümünü kutlayan Destici, “3600 ek gösterge analarının ak sütü gibi helaldir” dedi. Verdikleri kanun teklifinde ek göstergenin yer aldığını ifade eden Destici ulusal konulara değindi, “ 30 yıl Karabağ işgalinin altında kaldı. Ermanistan kim? 3-4 milyonluk kıytırık bir ülke. Arkalarında emparyalist güçler var. Şimdi ise Türkiye’nin desteği ile kurtarıldı. Gün gelecek kırım da kurtarılacak, doğu Türkistan da kurtulacak. Bu hazımsızlıklar bunun yüzünden. Artık Müslüman Türk sahipsiz değil. Bütün bunlara sahip çıktığı için Sayın Cumhurbaşkanının şahsında ve Türk milletine sözler ediyorlar. Biz Büyük Birlik Partisi olarak hep milli irade demişiz. Millet kimi seçtiyse devleti o yönetir demişiz. Darbe kimden ve kime yapıldıysa hep karşısında durduk. 28 Şubat’ta tanklar namlusunu BBP’ye çevirmemişti ama O ordu Peygamber Ocağıdır ama darbe yapana biz selam durmayız demişti” dedi.
“YÜZDE 10 SEÇİM BARAJI KALDIRILMALI”
Sözlerinin devamında Cumhur İttifakını savunan Destici, “Cumhur İttifakı bir proje ortağı değil. Bu milletin kurduğu bir ittifaktır. Geçtiğimiz hafta 104 emekli amiral gece yarısı bildirisi yayınladılar. 104 emekli asker bir araya gelip muhtıra niteliğinde bir bildiri yayınladıysa bunun karşısında dururuz. Milletin seçtiklerine meydan okunmasına asla razı göstermeyiz. Sandığa giden yolu daha adil hale getirmeliyiz. Seçim barajını kaldıralım. Seçimlerde hazineden partilere yapılan yardım eşit dağılsın. İlçelerde yüzde 10 oy alan meclis üyesi çıkaramıyor. Yüzde 10 direk atılıyor. Hem genel seçimler için hem belediye meclis üyeliği seçimleri için bunu öneriyoruz. Daha da önemlisi darbe Anayasasından kurtulup sivil bir Anayasa hazırlanmalı” ifadelerini kullandı.
“DOĞRUYU KİM YAPIYORSA ONUN YANINDAYIZ”
Destici konuşmasının devamında, “Türkiye’de gariban var, fakir var ama açlıktan ölen yok. Türk milleti Komşusunun açlıktan ölmesine izin vermez. Ben bunu söyledim. Halk TV’nin spikeri çıktı, “Mustafa Destici Türkiye’nin fakir ve açı yok” dedi diye haber yaptı. Türkiye’nin açı yok olmayacak da. İşsizlerimize aş verilmeli. Buraya gelmeden önce Kocaeli Valimizi ziyaret ettim. Kocaeli’yi konuştuk. Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 20’si burada yapılıyor. “Biz bu dönemde istihdamı yüzde 55 arttırdık, işsizlik yüzde 45 azaldı” dedi. Sıfır üretim arttı bu da istihdama döndü. İstihdam üreten sanayicinin desteklenip, ihtiyacının giderilmesi gerekiyor. Yine İL Emniyet Müdürümüzü ziyaret ettim. Onu da daha önceden tanırım, vatanperver bir insan. Yine buraya gelmeden Önce Tahir Büyüakkın’ı ziyaret ettim. Biz hayırlı hizmetlerin yanındayız. Kim güzel iş yapıyorsa ben ve Alperenler onun yanındayız. Doğruyu kim yapıyorsa onun yanındayız” dedi.
ASİL YÖNETİM
Remzi KAYA
Metehan KÜPÇÜ
Murat AĞÇAY
Murat ŞENEL
Davut EŞE
Davut KARAYEL
Selim ÖZTÜRK
Fatih EKMEKÇİOĞLU
Yücel YILDIZ
Sevgi KAYA
Mehmet OKTOR
Tutku TÜMER
Avni ŞİMSEK
İshak YOLDAŞ
Mustafa OĞUZ
Gökhan TÜRKKANI
Adem ÇEREMEN
Selinay Betük KAVAL
Zülfikar ŞAHİN
Yüksel AYIK
Ünal ÖZKUTTAŞ
Necmettin Şah AYYILDIZ
Ecevit ETİ
Kaan ŞENGİL
Zuhal KOCAMANOĞLU
Orhan İlhan KAPTAN
Ozan SARITAŞ
Sedat KESER
Bayram ALAGÖZ
Havva ETİ
Ali Alper YÖNTER
ÜST KURUL DELEGE LİSTESİ
Remzi KAYA
Gökhan ALADAĞ
Metehan KÜPÇÜ
Davut EŞE
Bayram KURTARAN
Ali Osman TERCAN
Gökmen TÜRKKANI
Mehmet OKTAR
Sevgi KAYA
Murat AĞÇAY
Mehmet KORKMAZ
Zülfikar ŞAHİN
Tutku TÜMER,
Nail AYKIZ
Necmettin ŞAHYILDIZ
Sedat AYHAN
Fatih EKMEKCİOĞLU
Yüksek AYIK
Hasan Basri ATASEVEN
Gökhan TÜRKKANI
Davut KARAYEL
Gafur ÇEKER
Kazım YEŞİL
Şahin AKPINAR
Özkan GEDİK
Kamil PEHLİVANOĞLU
Selim ÖZTÜRK
Yücel YILDIZ
Murat ŞENEL
DİSİPLİN KURULU
Nail AYKIZ
Suat KÖSE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.