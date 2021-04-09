BBP’de Destici’li kongre! “Milllet kimi seçtiyse devleti o yönetir”

Büyük Birlik Partisi Kocaeli Teşkilatı 10. Olağan Kongresi bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Genel Başkan Mustafa Destici’nin de katılığı kongrede mevcut İl Başkanı Remzi Kaya tek aday oldu. Kongreye, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtuna, BBP Sakarya İl Başkanı Ömer Faruk Bürtek, BBP Düzce İl Başkanı Engin Bedir, BBP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Aladağ, BBP İzmit Kadın Kolları Başkanı Ayşe Meral, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve parti üyeleri katıldı. Kocaeli’de çok uzun yıllar il başkanlığı yapan önceki dönem İl Başkanlarından Serhat Duyar kongreye katılmadı.

DİVAN BAŞKANI YELİS

Toplam 322 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede 30 kişilik yönetim kurulu, 3 kişilik disiplin kurulu, 30 kişilik üst kurul delegesi seçildi. Kongrenin divan başkanlığını BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, katip üyeliklerini ise BBP İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtuna, BBP Sakarya İl Başkanı Ömer Faruk Bürtek, BBP Düzce İl Başkanı Engin Bedir ve BBP İzmit Kadın Kolları Başkanı Ayşe Meral gerçekleştirdi.

“YERİMİZİ ASLA TERK ETMEDİK”

Kongrede ilk konuşmayı mevcut İl Başkanı kongrenin tek adayı Remzi Kaya gerçekleştirdi. Kaya konuşmasında, “28 yıl önce Rahmetli Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 99 vatan, millet, bayrak ve İslam sevdalısının kurduğu BBP’liler olarak aynı inanç, aynı ideal ve aynı ülkü ile Şehit liderimizin ayak izlerine basarak, genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’nin öncülüğünde yılmadan, yorulmadan, korkmadan çalışmaya devam ediyoruz. Liderimizi on iki yıl önce şehit düşüren hainler kapalı kapıların ardındaki karanlık odalarda ellerini ovuşturarak, "Bu hareket lideriyle yaşayan bir harekettir, artık bitmiştir" diyenlere inat görev yerimizi asla terk etmedik” ifadelerini kullandı.

“ELLERİMİZ KİRE HİÇ BULAŞMADI”

Elhamdülillah ayaktayız diyen Kaya, “Genel Başkanımızın öncülüğünde onun bize bıraktığı bayrağı gururla taşıyoruz. Bundan sonra yılmadan korkmadan taşmaya devam edeceğiz. Biz bu şehirde milletvekili kazanacağız. Eğer milletvekili kazanamazsak, kazananı belirleyeceğiz. Biz korkmayacağız. Bugün yeni bir besmele ile yeni hareket kazanacağız. Binlerce kes şükürler olsun. Bugün yeni bir besmele ile hareketimize ivme kazandıracak şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize söz veriyoruz. Bugüne kadar ellerimiz hiç kire bulaşmadı. Bundan sonra da bulaşmayacak. İnancımızı asla kaybetmeyeceğiz. Yeni il binamızın açılışı var. İl Binamızın hazırlanmasında, Metehan küpçü kardeşim olmak üzere tüm il başkanlarım, ilçe başkanlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

DESTİCİDEN TEŞEKKÜR

Ardından kürsüye Partinin Genel Başkanı Mustafa Destici çıktı. Konuşmaya teşekkür ile başlayan Destici, “28 yıldır bizimle birlikte Kocaeli’de bayrağı taşıyan, bu davaya gönül veren il başkanlarından ilçe başkanlarına, ocak başkanlarından kadın kollarına kadar görev yapmış tüm başkanlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bu bayrağı burada taşıyan İl Başkanımız Remzi Kaya’nın şahsında tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“MİLLLET KİMİ SEÇTİYSE DEVLETİ O YÖNETİR”

Sözlerinin devamında polis teşkilatının yıl dönümünü kutlayan Destici, “3600 ek gösterge analarının ak sütü gibi helaldir” dedi. Verdikleri kanun teklifinde ek göstergenin yer aldığını ifade eden Destici ulusal konulara değindi, “ 30 yıl Karabağ işgalinin altında kaldı. Ermanistan kim? 3-4 milyonluk kıytırık bir ülke. Arkalarında emparyalist güçler var. Şimdi ise Türkiye’nin desteği ile kurtarıldı. Gün gelecek kırım da kurtarılacak, doğu Türkistan da kurtulacak. Bu hazımsızlıklar bunun yüzünden. Artık Müslüman Türk sahipsiz değil. Bütün bunlara sahip çıktığı için Sayın Cumhurbaşkanının şahsında ve Türk milletine sözler ediyorlar. Biz Büyük Birlik Partisi olarak hep milli irade demişiz. Millet kimi seçtiyse devleti o yönetir demişiz. Darbe kimden ve kime yapıldıysa hep karşısında durduk. 28 Şubat’ta tanklar namlusunu BBP’ye çevirmemişti ama O ordu Peygamber Ocağıdır ama darbe yapana biz selam durmayız demişti” dedi.

“YÜZDE 10 SEÇİM BARAJI KALDIRILMALI”

Sözlerinin devamında Cumhur İttifakını savunan Destici, “Cumhur İttifakı bir proje ortağı değil. Bu milletin kurduğu bir ittifaktır. Geçtiğimiz hafta 104 emekli amiral gece yarısı bildirisi yayınladılar. 104 emekli asker bir araya gelip muhtıra niteliğinde bir bildiri yayınladıysa bunun karşısında dururuz. Milletin seçtiklerine meydan okunmasına asla razı göstermeyiz. Sandığa giden yolu daha adil hale getirmeliyiz. Seçim barajını kaldıralım. Seçimlerde hazineden partilere yapılan yardım eşit dağılsın. İlçelerde yüzde 10 oy alan meclis üyesi çıkaramıyor. Yüzde 10 direk atılıyor. Hem genel seçimler için hem belediye meclis üyeliği seçimleri için bunu öneriyoruz. Daha da önemlisi darbe Anayasasından kurtulup sivil bir Anayasa hazırlanmalı” ifadelerini kullandı.

“DOĞRUYU KİM YAPIYORSA ONUN YANINDAYIZ”

Destici konuşmasının devamında, “Türkiye’de gariban var, fakir var ama açlıktan ölen yok. Türk milleti Komşusunun açlıktan ölmesine izin vermez. Ben bunu söyledim. Halk TV’nin spikeri çıktı, “Mustafa Destici Türkiye’nin fakir ve açı yok” dedi diye haber yaptı. Türkiye’nin açı yok olmayacak da. İşsizlerimize aş verilmeli. Buraya gelmeden önce Kocaeli Valimizi ziyaret ettim. Kocaeli’yi konuştuk. Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 20’si burada yapılıyor. “Biz bu dönemde istihdamı yüzde 55 arttırdık, işsizlik yüzde 45 azaldı” dedi. Sıfır üretim arttı bu da istihdama döndü. İstihdam üreten sanayicinin desteklenip, ihtiyacının giderilmesi gerekiyor. Yine İL Emniyet Müdürümüzü ziyaret ettim. Onu da daha önceden tanırım, vatanperver bir insan. Yine buraya gelmeden Önce Tahir Büyüakkın’ı ziyaret ettim. Biz hayırlı hizmetlerin yanındayız. Kim güzel iş yapıyorsa ben ve Alperenler onun yanındayız. Doğruyu kim yapıyorsa onun yanındayız” dedi.

ASİL YÖNETİM

Remzi KAYA

Metehan KÜPÇÜ

Murat AĞÇAY

Murat ŞENEL

Davut EŞE

Davut KARAYEL

Selim ÖZTÜRK

Fatih EKMEKÇİOĞLU

Yücel YILDIZ

Sevgi KAYA

Mehmet OKTOR

Tutku TÜMER

Avni ŞİMSEK

İshak YOLDAŞ

Mustafa OĞUZ

Gökhan TÜRKKANI

Adem ÇEREMEN

Selinay Betük KAVAL

Zülfikar ŞAHİN

Yüksel AYIK

Ünal ÖZKUTTAŞ

Necmettin Şah AYYILDIZ

Ecevit ETİ

Kaan ŞENGİL

Zuhal KOCAMANOĞLU

Orhan İlhan KAPTAN

Ozan SARITAŞ

Sedat KESER

Bayram ALAGÖZ

Havva ETİ

Ali Alper YÖNTER

ÜST KURUL DELEGE LİSTESİ

Remzi KAYA

Gökhan ALADAĞ

Metehan KÜPÇÜ

Davut EŞE

Bayram KURTARAN

Ali Osman TERCAN

Gökmen TÜRKKANI

Mehmet OKTAR

Sevgi KAYA

Murat AĞÇAY

Mehmet KORKMAZ

Zülfikar ŞAHİN

Tutku TÜMER,

Nail AYKIZ

Necmettin ŞAHYILDIZ

Sedat AYHAN

Fatih EKMEKCİOĞLU

Yüksek AYIK

Hasan Basri ATASEVEN

Gökhan TÜRKKANI

Davut KARAYEL

Gafur ÇEKER

Kazım YEŞİL

Şahin AKPINAR

Özkan GEDİK

Kamil PEHLİVANOĞLU

Selim ÖZTÜRK

Yücel YILDIZ

Murat ŞENEL

DİSİPLİN KURULU

Sedat AYHAN

Nail AYKIZ

Suat KÖSE