Kaza, Gebze D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde bulunan F.Y. idaresindeki 34 EG 544 kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde bulunan M.T. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çıktı. İhbar üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrasında kamyonun yolu kapatmasıyla birlikte D-100 Karayolu üzerinde trafikte aksaklık yaşandı. Araçlar, bölgeye sevk edilen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Daha sonra trafik, polis ekipleri tarafından yeniden kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
09 Nis 2021 - 16:49- Asayiş Güncelleme: 09 Nis 2021 - 17:35
Kamyon ile otomobil karıştığı kaza D-100'ü kilitledi
Gebze D-100 Karayolu üzerinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.
# Gebze
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.