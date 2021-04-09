Edinilen bilgilere göre; bu sabah İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kamuoyunda 'Sedat Peker' olarak bilinen organize suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Trabzon, İstanbul ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aranan 63 şüphelinin 52’si yakalayarak gözaltına alınmıştı.
Operasyonun polis kamerasına yansıyan görüntülerinde, özel harekat timlerinin baskın anı, çete üyelerinin yere yatırılıp kelepçelenmesi ve emniyete götürülüşü ile ele geçirilen silah, kılıç ve çek senetler yer alıyor.
09 Nis 2021 - 16:46- Asayiş Güncelleme: 09 Nis 2021 - 17:36
Peker grubuna düzenlenen operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kamuoyunda 'Sedat Peker' olarak bilinen organize suç örgütü lideri ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda yeni görüntülere ulaşıldı. Çete lideri Peker’in yurt dışında firari olarak arandığı operasyonda, polis kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin adreslerindeki aramalar ve el konulan silahlar yer alıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.