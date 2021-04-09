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09 Nis 2021 - 16:46- Asayiş G: 09 Nis 2021 - 17:36

Peker grubuna düzenlenen operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı

Kamuoyunda 'Sedat Peker' olarak bilinen organize suç örgütü lideri ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda yeni görüntülere ulaşıldı. Çete lideri Peker’in yurt dışında firari olarak arandığı operasyonda, polis kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin adreslerindeki aramalar ve el konulan silahlar yer alıyor.
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Edinilen bilgilere göre; bu sabah İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kamuoyunda 'Sedat Peker' olarak bilinen organize suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Trabzon, İstanbul ve  Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aranan 63 şüphelinin 52’si yakalayarak gözaltına alınmıştı.
Operasyonun polis kamerasına yansıyan görüntülerinde, özel harekat timlerinin baskın anı, çete üyelerinin yere yatırılıp kelepçelenmesi ve emniyete götürülüşü ile ele geçirilen silah, kılıç ve çek senetler yer alıyor.
# Kocaeli, İstanbul

09 Nis 2021 - 16:46 - Asayiş

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