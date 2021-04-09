İzmit Belediyesi üst yönetim kadrosu  emniyet müdürlüklerini ziyaret etti

Önemli günlerde çeşitli organizasyonlarla meslek gruplarının yanında olduğunu gösteren İzmit Belediyesi Polis Haftası’nı da unutmadı. Polis Teşkilatının 176’ncı kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Cem Güler, Emirşah Torun, Ünal Özmural, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Koordinatörler Hakan Yalçın, Ozan Aksu, Hakan Özkum, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, İnsan Kaynakları Müdürü Sevtap Cengiz ve Bilgi İşlem Müdürü İsmet Kunttaş; Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Başiskele, Darıca, Dilovası, Çayırova, Gebze, Körfez ve Derince İlçe Emniyet Müdürlüklerini ziyaret ederek polis memurlarının polis haftasını kutladı.



TÜM İLÇE EMNİYET MÜDÜRLERİ ZİYARET EDİLDİ



İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ve Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun’u makamında ziyaret ederek polis haftasını kutladı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Yalçın ve Bilgi İşlem Müdürü İsmet Kunttaş ise Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Sinan Arslan ve Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Başkomiser Teoman Yalçın’ın şahsında emniyet mensuplarının haftasını tebrik etti.



KAHVE MAKİNESİ VE PAŞA KILICI



İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler, Koordinaötür Hakan Özkum ve İnsan Kaynakları Müdürü Sevtap Cengiz, Derince İlçe Emniyet Müdürü Faruk Bilen’i ve Körfez İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap’ı ziyaret etti. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Koordinatör Ozan Aksu ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ise Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Tuncel Aldemir’i, Dilovası İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun’u, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şahaser Şen’i ve Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili’yi ziyaret etti. Ziyaretlerde kahve makinesi ve İzmit Belediyesinin kendi üretimi olan Paşa Kılıcı çiçeği emniyet müdürlüklerine hediye edildi.