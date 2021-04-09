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09 Nis 2021 - 19:16- Spor G: 09 Nis 2021 - 19:17

Kartepeli Arslanbey GB’ye  Hürriyet’ten BAL gibi ziyaret

Spor kulüplerine ve sporculara imkanları ölçüsünde destek olmaya gayret eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Arslanbey Gençler Birliği Spor Kulübü’nün antrenmanını ziyaret ederek Bölgesel Amatör Lig’de başarılar diledi

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Yıllarını tribünlere veren, kentin spor kulüplerine destek olmaya devam eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) mücadele edecek olan Arslanbey Gençler Birliği Spor Kulübü’nü ziyaret etti ve sporcuları antrenmanda izledi. Futbolculara başarı dileyerek baklava ikram eden Hürriyet ardından kulüp yönetimiyle sohbet etti. 


İNANMAK ÇOK ÖNEMLİ


BAL’da Kartepe’yi temsil eden Arslanbey Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Bülent Sarı ve yönetimine başarılar dileyen başkan Hürriyet, “Bir futbolsever olarak benim ve Kocaeli halkı için başarılı olmanız çok kıymetli. İnşallah daha güzel başarılar sizlerle olsun. Spor kulüplerinin yaşaması, faaliyetlerine devam etmesi, sürekliliğinin sağlanması, ihtiyaçlarının karşılanması kolay değil. Fakat inandığın zaman bir şekilde kaynak yaratılıyor, beraberlik ve dayanışma gösteriliyor. 


KULÜPLER SİYASET ÜSTÜ


Biz her ne kadar İzmit’te olsak da imkanlarımızın yettiği ölçüde birçok yere yardım etmeye gayret ediyoruz. Bazen kendi kaynağımız olmasa da dayanışmayla çok şey yaratabiliyoruz. Bazen küçük dokunuşlarla büyük iyilikler yaratılabiliyor. Bu anlamda da bize düşen bir şey olursa sporcuların, hocalarımızın, kulüplerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Biz her şeye olduğu gibi spora da siyaset üstü bakıyoruz. Hepimiz bu kentte yaşıyoruz. Hep söylediğim bir şey var; millet koltuğunu, milletin parasını ve yetkilerini kullanıyoruz. 


GEÇMİŞTEKİ O GÜZEL GÜNLERE…


Elimizin erdiği her yere görüşleri, fikirleri ve duruşları ne olursa olsun biz spor ve sporcu adına desteğe her zaman varız. Göreve geldiğimizde spor müdürlüğümüz aktif değildi. Hemen faaliyete geçirdik ve müdürlük haline getirdik. Müdürlüğümüz profesyonel şekilde çalışıyor. Altyapı takımlarına önemli destek çalışmalarımız var. Kocaeli’nin spor anlamında geçmişteki o güzel günlerine, ‘sporcu fabrikası’ dediğimiz o günlere tekrar kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 


GÜÇ VE MORAL VERDİNİZ


Anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslanbey Gençler Birliği Kulüp Başkanı Bülent Sarı ise “Çok naziksiniz, gerçekten bize güç verdiniz, moral verdiniz. Biz sizi bir gün maçımızda da görmeyi çok istiyoruz. İnşallah bir gün bizim tribünümüzün de tozunu yutarsınız. Siz bu havayı, tribünleri çok seviyorsunuz. Belediyenin yöneticileri de ihtiyaçlarımızı soruyor. Sağ olsun müdürlerimiz aradılar, sordular. Gerçekten mutlu olduk. İzmit Belediyesinin katkı sağlaması bize onur verdi. Çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

# İzmit, destek, Kocaeli, yardım

09 Nis 2021 - 19:16 - Spor

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