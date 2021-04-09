 Hürriyet, İl Emniyet Müdürü Tipioğlu  ve mesai arkadaşlarının Polis Haftasını kutladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Türk Polis Teşkilatının 176’ncı kuruluş yılı ve Polis Haftası sebebiyle Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Hürriyet’e ziyaretinde Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu eşlik etti. Tipioğlu’na çiçek takdim eden Hürriyet, Polis Teşkilatı’mızın 176’ncı kuruluş yıldönümü ve Polis Haftasını kutladı.



KAHRAMAN POLİSLERİ KUTLUYORUM



Ziyarette konuşan Başkan Hürriyet, “Pandemi döneminde tüm emniyet teşkilatı var gücüyle çalışıyor. Allah öncelikle hepinize sağlık versin. Bütün teşkilatınızı sizin şahsınızda 176’ncı kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftası’nı kutluyorum. Teşkilatımızın kahraman polislerini yürekten kutluyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.