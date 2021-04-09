Genel Başkan Mustafa Destici'nin de katılımı ile yapılan Büyük Birlik Partisi 10. Olağan kongeresi sonrası İzmit 42 Evler Körfez Mahallesi İzzet Uzuner sokak üzerinde bulunan yeni il ve ilçe binasının açılışı yapıldı. Açılışa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtuna, BBP Sakarya İl Başkanı Ömer Faruk Bürtek, BBP Düzce İl Başkanı Engin Bedir, BBP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Aladağ, BBP İzmit Kadın Kolları Başkanı Ayşe Meral ve parti üyeleri katıldı. Açılışta konuşan Destici, "Yeni binamızın ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu yeni değişim hepimize hayırlı olsun" dedi. Açılıştan sonra Genel Başkan Destici ve İl Başkanı Remzi Kaya partililer ile birlikte yeni ile binasını gezdi.
09 Nis 2021 - 19:19- Siyaset Güncelleme: 09 Nis 2021 - 19:20
BBP yeni yerinde
Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Teşkilatı yeni Binasının açılışı Genel Başkan Mustafa Destici’nin de katılımı ile yapıldı
09 Nis 2021 - 19:19 - Siyaset Yazdır
Muhabir Serhat Güneş
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.