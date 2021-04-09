Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
09 Nis 2021 - 19:19- Siyaset G: 09 Nis 2021 - 19:20

BBP yeni yerinde

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Teşkilatı yeni Binasının açılışı Genel Başkan Mustafa Destici’nin de katılımı ile yapıldı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Genel Başkan Mustafa Destici'nin de katılımı ile yapılan Büyük Birlik Partisi 10. Olağan kongeresi sonrası İzmit 42 Evler Körfez Mahallesi İzzet Uzuner sokak üzerinde bulunan yeni il ve ilçe binasının açılışı yapıldı. Açılışa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis,  İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtuna, BBP Sakarya İl Başkanı Ömer Faruk Bürtek, BBP Düzce İl Başkanı Engin Bedir, BBP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Aladağ, BBP İzmit Kadın Kolları Başkanı Ayşe Meral ve parti üyeleri katıldı. Açılışta konuşan Destici, "Yeni binamızın ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu yeni değişim hepimize hayırlı olsun" dedi.  Açılıştan sonra Genel Başkan Destici ve İl Başkanı Remzi Kaya partililer ile birlikte yeni ile binasını gezdi.
# İzmit, Körfez, İstanbul

09 Nis 2021 - 19:19 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar! mask
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar!
Güney: “Komisyon krizi yoktu, bir korku krizi vardı” mask
Güney: “Komisyon krizi yoktu, bir korku krizi vardı”
YSK açıkladı! O parti seçime girebilecek mask
YSK açıkladı! O parti seçime girebilecek
Gelecek Kandıra’da Başkan Turan Şener mask
Gelecek Kandıra’da Başkan Turan Şener
İzmit Belediyesi sözcüsünden heykel belgesi mask
İzmit Belediyesi sözcüsünden heykel belgesi
Hürriyet: Bütçenin her kuruşu İzmitliler’e harcandı mask
Hürriyet: Bütçenin her kuruşu İzmitliler’e harcandı
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! mask
Kocaeli'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!
Pandeminin genel seyri değişti: Yeni bir belirti daha ortaya çıktı mask
Pandeminin genel seyri değişti: Yeni bir belirti daha ortaya çıktı
İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı mask
İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı
Acılı baba: Kızım ‘Bu adam öldürürse boğarak öldürür’ dedi mask
Acılı baba: Kızım ‘Bu adam öldürürse boğarak öldürür’ dedi
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar! mask
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar!
28 yaşındaki genç koronaya yenildi mask
28 yaşındaki genç koronaya yenildi

GALERİ

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu mask
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4” mask
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4”
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu mask
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım) mask
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım)
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi mask
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı mask
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL