BBP yeni yerinde

Genel Başkan Mustafa Destici'nin de katılımı ile yapılan Büyük Birlik Partisi 10. Olağan kongeresi sonrası İzmit 42 Evler Körfez Mahallesi İzzet Uzuner sokak üzerinde bulunan yeni il ve ilçe binasının açılışı yapıldı. Açılışa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtuna, BBP Sakarya İl Başkanı Ömer Faruk Bürtek, BBP Düzce İl Başkanı Engin Bedir, BBP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Aladağ, BBP İzmit Kadın Kolları Başkanı Ayşe Meral ve parti üyeleri katıldı. Açılışta konuşan Destici, "Yeni binamızın ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu yeni değişim hepimize hayırlı olsun" dedi. Açılıştan sonra Genel Başkan Destici ve İl Başkanı Remzi Kaya partililer ile birlikte yeni ile binasını gezdi.