Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
10 Nis 2021 - 09:12- Gündem G: 10 Nis 2021 - 09:13

Yollarda sorunlara anında müdahale  

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ana yollardaki çukur oluşan, bozulan ve aşınan yollara  

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde ana yollardaki çukur, bozulan ve aşınan yollara asfalt yama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçların veya iklim koşullarının sebep olduğu çukurların muhtemel bir kazaya sebep olmaması için oluşan çukurlar yama ve torba asfalt serilerek kapatıldı.

 

YOLLARDAKİ SORUNLAR GİDERİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yolların daha modern ve konforlu olabilmesi için projelerini sürdürürken yollarda meydana gelen deformelere de anında müdahale ediyor. Bu kapsamda son olarak Turan Güneş Caddesi, Kartepe Çuhane Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Ömer Türkçakal Bulvarı, İzmit Eski Cezaevi Köprüsü, Şehit Rafet Karacan Bulvarı, İzmit Seka Tünel Çıkışı, Alikahya Akarsu Caddelerinde torba asfalt serilerek çukurlar ve yolda oluşan bozulmalar giderildi. Başta ana caddeler olmak üzere bozulan ve aşınan yerler trimer kazı makinesi ile önce kazındı daha sonra asfalt yama serimi yapıldı.

 

HIZLI VE ETKİLİ ÇÖZÜM

Büyükşehir Belediyesi Fen işleri ekipleri tarafından vatandaşlardan gelen talepler ve ekiplerin tespit çalışmaları ile yollara müdahale ediliyor. Bozulan yollarda, araç trafiği açısından bir olumsuzluk yaşanmaması, araçların bozuk yerlerden geçişlerde bir zarar görmemesi için torba asfalt yama ile hızlı ve etkili çözümler gerçekleştiriliyor. Kent genelinde yapılan asfalt yama çalışmalarında kullanılan asfaltlar Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretilerek temin ediliyor.

# İzmit, Büyükşehir

10 Nis 2021 - 09:12 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
 Hürriyet, İl Emniyet Müdürü Tipioğlu  ve mesai arkadaşlarının Polis Haftasını kutladı mask
 Hürriyet, İl Emniyet Müdürü Tipioğlu  ve mesai arkadaşlarının Polis Haftasını kutladı
İzmit Belediyesi üst yönetim kadrosu  emniyet müdürlüklerini ziyaret etti mask
İzmit Belediyesi üst yönetim kadrosu  emniyet müdürlüklerini ziyaret etti
Hürriyet, İlçe Emniyet Müdürü Soylu  ve ekibinin polis haftasını kutladı mask
Hürriyet, İlçe Emniyet Müdürü Soylu  ve ekibinin polis haftasını kutladı
Başiskele Belediyesi’nden çocuklara yeni oyun parkı mask
Başiskele Belediyesi’nden çocuklara yeni oyun parkı
Kartepe’de ramazan öncesi fırın denetimleri yapıldı mask
Kartepe’de ramazan öncesi fırın denetimleri yapıldı
Şirintepe’nin parkları mahalleliyi gülümsetti mask
Şirintepe’nin parkları mahalleliyi gülümsetti
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar! mask
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar!
28 yaşındaki genç koronaya yenildi mask
28 yaşındaki genç koronaya yenildi
Sedat Peker’in villasında polis arama yapıyor mask
Sedat Peker’in villasında polis arama yapıyor
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu mask
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
Yol çalışmasında görevli işçiler darp edilmişti muhtardan açıklama geldi mask
Yol çalışmasında görevli işçiler darp edilmişti muhtardan açıklama geldi
Yüzü yanan kadın güzellik merkezini yerinden etti mask
Yüzü yanan kadın güzellik merkezini yerinden etti

GALERİ

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu mask
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4” mask
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4”
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu mask
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım) mask
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım)
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi mask
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı mask
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL