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10 Nis 2021 - 09:16- Gündem G: 10 Nis 2021 - 09:17

Atık dökenler hakkında adli işlem başlatıldı

Valilik, Büyükşehir ve Körfez Belediyesi ekipleri Körfez İlimtepe yolunda boş araziye dökülen atıkları kaldırırken sorumluların tespiti için adli işlem başlattı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesi İlimtepe yolu üzerindeki boş alana bırakılan atıkla ilgili adli işlem başlattı. Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iletilen şikâyete istinaden 7 Nisan Çarşamba günü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik ekipleriyle birlikte ivedilikle alana geçildiği vurgulandı. Alana gri renkli, granül formada atıkların dökülmüş olduğu tespit edilirken söz konusu atıkların bulunduğu yerden kaldırılarak bertarafının sağlanmasına yönelik iş ve işlemlerin ivedilikle başlatıldığı bildirildi.

İZAYDAŞ’TA BERTARAF EDİLECEK

Açıklama şu şekilde sürdü: “Söz konusu atıkların kim ya da kimler tarafından döküldüğünün tespitine yönelik gerekli adli işlemlerin yürütülmesi hususunda konu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Savcılık Makamına iletilmiş olup, atıklardan kaynaklanabilecek çevresel risklerin bir an önce ortadan kaldırılması için söz konusu atıklar 09/04/2021 tarihinde Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Körfez Belediyesi teknik ekipleri nezaretinde kamyonlarla bulunduğu yerden kaldırılarak bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ’a nakledilmiştir.

SORUMLULARA İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Savcılık Makamınca yürütülecek soruşturma tamamlanıncaya kadar atıklar İZAYDAŞ’ tesisleri içerisinde uygun bir alanda geçici olarak bekletilmekte olup, soruşturmanın tamamlanmasına müteakip bu atıkların bertarafı sağlanacak olup ve sorumlular hakkında yetkililer tarafından İdari yaptırım uygulanacaktır”

# Körfez, Kocaeli, Büyükşehir

10 Nis 2021 - 09:16 - Gündem

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