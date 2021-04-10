Bravo sana Belediye Derincespor!

3. Lig 1. Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Belediye Derincespor boş durmuyor. Kurumsal açıdan her geçen gün üzerine kata sarı lacivertliler, Bölgesel Amatör Lig’deki takımlarımız için ziyaret turuna başladı.

BAŞKANLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Sarı lacivertli kulübün ilk iki duracağı Karamürselspor ve Değirmenderespor’du. Derince Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Belediye Derincespor Sportif Direktörü Mustafa Polat ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı heyet Karamürselspor Kulübü Başkanı Erdin Bilgiç, Değirmenderespor Kulübü Başkanı Severcan Kara, iki kulübün yöneticileri, teknik direktörleri ve takım kaptanları yer aldı.

PLAKET VE ÇİÇEK TAKDİM ETTİLER

Gerçekleşen buluşmalar samimi bir ortam içinde gerçekleşirken, Kemal Bayraktar amatör futbola ve spora hizmetlerinden ötürü başkanlar Erdin Bilgiç’e ve Severcan Kara’ya plaket ve çiçek takdim etti. Ziyaret edilen başkan, ziyaretten ötürü büyük bir memnuniyet duyduklarını, böylesi görüşmelerin Kocaeli futboluna her zaman katkıda bulunacağını belirtti ve sarı lacivertli kulübün kurmaylarına teşekkür etti.

AMATÖRLER SPORUN OLMAZSA OLMAZIDIR

Derince Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, sporcunun gelişimi için amatör kulüplere çok büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı ve Kocaeli’de potansiyeli kendi içlerinde değerlendirmek için tüm kulüplerin bir birine yardım etmesi gerektiğinin altını çizdi. Kulüp Sportif Direktörü Mustafa Polat ise özellikle üst liglerde yer alan kulüplerin alt liglerdeki kulüpleri sık sık ziyaret etmesi ve ortak bir görüş içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Kulüplere sezon boyunca su desteği verileceğini, futbolcu trafiğinde üzerilerine düşeni yapacaklarını ifade eden Derinceli kurmaylar önümüzdeki Perşembe Doğantepe, Yuvacık ve Kullarspor’u ziyaret edecek.