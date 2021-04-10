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10 Nis 2021 - 09:18- Spor G: 10 Nis 2021 - 09:19

Ne çektin be amatörüm!

Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezon 17 Nisan’da başlayacaktı. TFF son yaptığı açıklamada süreyi bir kez daha uzattı ve sezonun Mayıs sonunda başlayacağını duyurdu.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Covid-19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır. Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan’da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur.
# covid-19

10 Nis 2021 - 09:18 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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