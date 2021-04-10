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10 Nis 2021 - 09:24- Sağlık G: 10 Nis 2021 - 09:29

Uzmanlardan endişe veren açıklama! Vaka sayısı neden patladı?

Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki artış devam ederken, PCR testlerinin varyant virüsleri tespit etmede etkisiz kaldığına dikkat çeken uzmanlar, bunun nedeninin testlerdeki yalancı negatiflik oranlarında yaşanan artış olduğunu belirtiyor.
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Pandeminin ilk döneminde yüzde 40 hata payı ile sonuç verdiği belirtilen PCR test kitlerinin, koronavirüsün mutasyona uğramasıyla birlikte neredeyse yüzde 60-70 oranında "yalancı negatif" sonuç verdiği öne sürüldü. Kovid-19 semptomları görülen birçok kişide, birden çok PCR testi yapılmasına karşın sonuçların negatif çıktığı belirtilirken, bu sorun nedeniyle virüsün daha hızlı yayıldığı düşünülüyor.

YALANCI NEGATİFLİK ORANLARI ARTIYOR

Konuyla ilgili Milliyet'e bilgi veren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, son zamanlarda testlerde yalancı negatiflik oranlarında artış yaşandığını belirtti. PCR testlerinin virüsün değişime uğraması en zor kısımlarına yönelik olarak hazırlandığını anlatan Balık; "Eğer bir ülke veya bölgede virüs yayılımı katlanarak artıyorsa mutasyon açısından önemli bir risk oluşmuş demektir.

''YENİ KİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR''

Virüs ne kadar kişiye atlama yaparsa, mutasyona uğrama yüzdesi de artmış olur. Ülke genelinde yaygın mutant analizi yapılırsa, Türkiye'ye özgü bir mutasyonla olup olmadığı da anlaşılır. İngiltere varyantı çıktıktan sonra dünyadaki vakaların yüzde 70'ine bulaştı. Varyant virüs, kısa süre içinde Wuhan'dan çıkan ilk suş dediğimiz virüs türünü silmiş olacak. Türkiye, varyant virüsün yayılmasının olumsuz etkisini yaşıyor. Aşı çalışmaları kadar mutasyonlu virüsleri de yakalayacak test kitlerinin geliştirilmesi çok önemli" diye konuştu.

SEMPTOMLU HASTALARDA SONUÇ NEGATİF ÇIKABİLİYOR

Belirtilerinden Kovid-19 olduğu anlaşılan birçok kişinin testlerinin negatif gelmeye başladığına dikkat çeken özel bir hastanede Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Duran Tok da, "Birinci, ikinci hatta üçüncü testi negatif olup dört dörtlük Kovid-19 bulgusu olan hastaların sayısı oldukça arttı. Bazen akciğer tomografisinde bile yakalayamadığımız hastalar oluyor. PCR testleri, varyantlardan sonra Kovid-19 semptomu görülen kişilerin birçoğunda negatif sonuç veriyor. Türkiye'de virüsün genomik analizi detaylıca yapılmalı. Gen dizilimini anlarsak buna göre yeni test kitleri oluşturabiliriz" dedi.

İSTANBUL'DA RAKAMLAR DAHA YÜKSEK

İstanbul'da özel bir hastanede Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Gökçe Demir ise, varyant virüslerin gen diziliminin farklı olduğunu, PCR testlerinde yalancı negatiflik sonuçlarının arttığını belirterek, "Vuhan suşu dediğimiz virüsün tespitinde bile yüzde 40 oranında yalancı negatiflik olurken, varyantlarla bu oran yüzde 70'lere çıkmış durumda. Tespit edilen vakaların en az yüzde 50'sinde varyant türler olduğu anlaşılıyor. Bu rakam İstanbul için çok daha yüksek" bilgisini paylaştı.

# İstanbul

10 Nis 2021 - 09:24 - Sağlık

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