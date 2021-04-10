Vali Yavuz’dan vatandaşa, vatandaştan Vali’ye tepki

Covid-19 vakalarının artması nedeniyle alınan karar gereği akşam 21:00’de başlayan sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar adli ve idari işlem yapılmaması için evlerine giderken, sokaklar da boş kalıyor. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz dün akşam saatlerinde İzmit Yürüyüş Yolu’nda dolaşması tepkilere neden olurken, Yavuz da vatandaşlara tepki gösterdi.
“BİRAZ GÜZEL DÜŞÜNÜN’
Yürüyüş Yolu’ndan 22.00 sularında ‘Akşamı da bir başka güzel’ şeklinde sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflara gelen yorumlara Yavuz tek tek cevap verirken, bir vatandaş ‘Size güzel halka yasak’ diyerek eleştirdi. Vali Yavuz ise, yasak başlamadan gezdiğini belirterek ‘Yapmayın, biraz güzel düşünün’ dedi. bir başka vatandaş, ‘Yasağı olmayana çok güzel sayın Vali’m’ yazarken, Yavuz, ‘Biraz daha olumlu düşünün, memleketinizi yüceltin’ şeklinde cevap verdi. ‘Siz gezin boş sokaklarda’ diyen bir vatandaşa ise Vali Yavuz, ‘Çok yazık’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.