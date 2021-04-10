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10 Nis 2021 - 13:17- Gündem G: 10 Nis 2021 - 13:19

Metal fabrikalarında vaka sayısında büyük artış

Birleşik Metal-İş Sendikası, örgütlü olduğu yaklaşık 100 fabrikada vaka sayısının son bir ayda 17 kat arttığını, özellikle Gebze bölgesi için durumun endişe verici olduğunu açıkladı.
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Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), sendikanın örgütlü olduğu işyerlerinde aktif corona virüsü vaka sayısının son bir ayda 17 kat arttığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Metal işkolunda çalışan işçiler arasında aktif vaka sayılarının hızla arttığı görülmektedir. Bir ayda aktif vaka sayısı 17 kat artmıştır. Söz konusu sayıların katlanarak gittiği görülmektedir. Bu eğilim devam ettiği taktirde 2 hafta içinde yeni bir zirve kaçınılmazdır” denildi. Türkiye’de 9 Mart’ta 13 bin 755 olan resmi vaka sayısı, 9 Nisan’da 55 bin 791’e yükseldi.

KASIMDA ZİRVEYE ULAŞMIŞTI

BİSAM, Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu işyerlerinde işyeri temsilcilikleri aracılığıyla, Ağustos ayının son haftasından bu yana, düzenli olarak haftalık Covid-19 vaka verilerini derliyor. Temsilciliklerden derlenen, metal işkolunda 100 civarı fabrikanın bilgisinin yer aldığı bu verilere göre, sendikanın toplusözleşme yaptığı işyerlerinde çalışan 30 bin işçi içinde, aktif vaka sayısı 9-15 Kasım 2020 haftasında 771 vaka ile zirveye ulaşmıştı.

SON HAFTALARDA HIZLI ARTIŞ

Söz konusu sayı 1-7 Şubat 2021 tarihinde 12'ye kadar geriledi. Vaka sayısı 1-7 Mart 2021 haftasında 14 iken, bu sayı 8-14 Mart 2021 haftasında 3 kattan fazla artarak 41'e, 15-21 Mart 2021 haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 50 artarak 63'e, 22-28 Mart 2021 haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık iki kat artarak 117'ye, 29 Mart-4 Nisan 2021 haftasında yaklaşık iki kat artarak 238'e yükseldi. Buna göre söz konusu fabrikalarda bugüne kadar görülen aktif vaka sayısı en az 4 bin 413 oldu. Kimi işyerlerinde Covid-19'a birden fazla yakalanan işçilerin olduğu görüldü.

BİSAM, aktif vakaların yaklaşık yüzde 45'inin Gebze bölgesinde olduğunu belirterek “Sendika üye sayısının da yoğun olduğu Gebze bölgesi için bu veriler endişe vericidir” dedi.

# covid-19, Gebze

10 Nis 2021 - 13:17 - Gündem

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