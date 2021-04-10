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10 Nis 2021 - 13:38- Gündem G: 10 Nis 2021 - 13:42

Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor

Türkiye'de vaka sayıları 55 bini geçti, yoğun bakımlardaki doluluk oranı her geçen gün artıyor. Ramazan'da tam kapanmaya ilişkin beklentiler yükselirken ortaya çıkan bir oran daha tedirginliği artırdı. 8 Nisan'a ait korona tablosundaki can kayıpları baz alındığında, yaklaşık her 5-5,5 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde üçüncü, İstanbul özelinde ise dördüncü pikin yaşandığını söylerken, mutasyonun da etkisiyle 60 bin bandına yaklaşan vaka artışında ev içi bulaşın etkili olduğu belirtiliyor.

HER 1,5 SANİYEDE BİR VAKA, HER 5 DAKİKADA BİR VEFAT

Bakanlığın açıklamasına göre 8 Nisan'da Türkiye'de 55 bin 941 kişi virüse yakalandı, 258 kişi de yaşamını yitirdi. Buna göre 8 Nisan'da yaklaşık olarak her bir saatte 2 bin 330, dakikada ise 39 kişi virüse yakalandı. Bu rakamlara göre her 1,5 saniyeye bir vaka düştü. Can kayıpları baz alındığında ise, her bir saatte 10-11 kişi Kovid-19 nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Buna göre de yaklaşık her 5-5,5 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi. Yerinde karar dönemin başladığı 1 Mart'ta 9 bin 891 kişi virüse yakalanmış, 69 kişi yaşamını yitirmişti. Bu kapsamda 1 Mart'ta her bir saatte 412 kişi korona virüse yakalanırken, her 20 dakikada bir kişi yaşamını yitiriyordu.

TAM KAPANMA BEKLENTİSİ YÜKSELİYOR

Vaka sayısının tırmanışa geçmesi sağlık kuruluşları ve sağlıkçılar üzerindeki yükü her geçen gün artırırken, sağlık kuruluşlarında ki yükün şu anda kasım aralık döneminde Türkiye'nin yaşadığı sağlık yükünün oldukça altında olduğu, ancak üç-dört hafta daha vakaların seyrinin böyle gitmesi durumunda sistemde sorun yaşanabileceği ifade ediliyor. Bu noktada vakaları düşürmek için ramazan ayında tam kapanma beklentisi yükselirken, bu konuda gözler pazartesi günü gerçekleştirilecek Bilim Kurulu ve ardından yapılması beklenen kabine toplantısına çevrildi.

# İstanbul

10 Nis 2021 - 13:38 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Adem - Tam kapanma olursa millet açlıktan zaten birbirini yer sonuç koronadan daha beter olur bu kapitalist sistemlerde yani bizde çok büyük risk oluşturmazmı ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 14:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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