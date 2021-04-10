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10 Nis 2021 - 14:43- Gündem G: 10 Nis 2021 - 14:45

Tamyüksel: “1 biber olmuş 1 TL”

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, 7 adet biberin 6 TL tutuğunu gösteren paylaşımıyla iktidara yüklendi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, iktidarın ülkede suni gündem yarattığını ifade ederek ekonomik krizi ve hayat pahalılığına dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7 adet biberin 6 TL tuttuğunu gösteren fotoğrafı paylaşan Tamyüksel, 104 amiral bildirisi ile iktidarından gündem değiştirme çabasında olduğunu belirterek ekonomi üzerinden iktidara yüklendi.

“AFİYET OLSUN”

Tamyüksel yaptığı paylaşımda, “Bırakın artık işinize gelmeyeni vatan haini, terörist ya da din düşmanı ilan ederek suni gündem yaratmayı. Milletin de, memleketin de asıl gündemi budur. 7 adet biber 6 TL. Yani neredeyse 1 adet biber olmuş 1 TL. Hadi Afiyet Olsun” ifadelerine yer verdi.

10 Nis 2021 - 14:43 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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