Tamyüksel: “1 biber olmuş 1 TL”

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, iktidarın ülkede suni gündem yarattığını ifade ederek ekonomik krizi ve hayat pahalılığına dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7 adet biberin 6 TL tuttuğunu gösteren fotoğrafı paylaşan Tamyüksel, 104 amiral bildirisi ile iktidarından gündem değiştirme çabasında olduğunu belirterek ekonomi üzerinden iktidara yüklendi.
“AFİYET OLSUN”
Tamyüksel yaptığı paylaşımda, “Bırakın artık işinize gelmeyeni vatan haini, terörist ya da din düşmanı ilan ederek suni gündem yaratmayı. Milletin de, memleketin de asıl gündemi budur. 7 adet biber 6 TL. Yani neredeyse 1 adet biber olmuş 1 TL. Hadi Afiyet Olsun” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.