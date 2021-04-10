Koç: “Hükümet hayal satmaya son versin”

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç geçtiğimiz gün kentin sivil toplum kuruluşlarından biri olan Genç Kocaeliler Derneği kongresine ve Büyük Birlik Partisi il kongresine katılarak değerlendirmelerde bulundu. Koç, yaptığı açıklamalarda ise halkın partisine olan ilgisi ve teveccühünün her geçen gün arttığını belirtti. Başkan Koç sözlerine son verirken “hükümet göstermelik paketler ile esnafa hayal satmaya son vermeli. Çünkü dert varsa DEVA’sı da var” dedi.

DERT VARSA DEVA’SI DA VAR

Deva Partisi İl Başkanı Adem Koç yaptığı açıklamalarda, “Ali Babacan’ın başkanlığında Demokrasi ve Atılım Partisi’nin Türkiye’nin umudu haline geldi. DEVA Partisi olarak halkın ilgi ve teveccühünün her geçen gün arttığına dikkat çekmek istiyoruz. DEVA Partisi’nin Türkiye’nin umudu olduğunu hatırlatmak isterim” dedi. Koç, sözlerinin devamında ise, "Türkiye, pandemi nedeniyle diğer ülkelerin ekonomilerini ayakta tutabilmek için hazırladıkları maddi destek paketlerinin milli gelire oranları sıralamasında gerek G20 gerekse gelişmekte olan ülkeler arasında en son sıralarda yer almaktadır. Elimizde imkânlar yok değil, ancak vatandaşa gelince yok. Hükümet göstermelik paketler ile esnafa hayal satmaya son vermeli. Çünkü dert varsa DEVA’sı da var” dedi.