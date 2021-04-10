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10 Nis 2021 - 14:46- Gündem G: 10 Nis 2021 - 14:49

Cinbir'den Polis Haftası ve Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yılı mesajı

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir 'Polis Haftası ve Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı
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Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: Türk Polis Teşkilatı kurulduğu günden itibaren halkımızın can ve mal güvenliğini korumak, çağdaş hukuk devleti anlayışı ile kamu düzenini sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmış ve günümüzde de aynı azimle bu görevi sürdürmeye devam etmektedir.

Polis Teşkilatımız, 176 yıldır vatandaşlarımızın güven ve huzur içinde yaşaması için gösterdiği yoğun çaba, özveri ve hizmetler ile her zaman halkımızın takdirini toplamış, bu takdir ve hizmetlerle teşkilata duyulan güven de her geçen gün artmıştır.

Suçun önlenmesi ve suçluların yargı önüne çıkarılması çalışmalarında; polisimize vatandaşımızın desteğinin artarak devamının Polisimizin başarısını artıracağına ve daha da huzurlu bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum.

Polis teşkilatımızın toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için suç ve suç örgütleri ile bu milletin vatanına, istiklaline, cumhuriyetine ve demokrasisine kasteden bütün şer odakları ve terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelede; hayatlarını ortaya koymaktan çekinmeyen bir anlayış, fedakarlık, yüksek görev bilinci ile milletimizin takdir ve güvenini kazanmaya devam edeceğine ve başarılarını artırarak sürdüreceğine inanıyorum. 

Her toplumsal sıkıntı ve afette olduğu gibi yaşadığımız bu zorlu ve çetin süreçte, Kovid-19 salgını ile mücadelede kendilerine verilen görevleri büyük bir özveri ile yapan emniyet mensuplarımıza takdir ve teşekkürlerimizi sunuyorum.

Emniyet Teşkilatımızın 176. kuruluş yıldönümünde, 10 Nisan Polis Günü’nü kutluyorum.

Bu vesileyle; halkın huzur ve güvenliği için hayatını ortaya koymaktan çekinmeyen Yiğitlerimizi, Aziz Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Kahraman Gazilerimize ve tüm emniyet mensuplarımıza sağlık ve mutluluklar diliyorum."

10 Nis 2021 - 14:46 - Gündem

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