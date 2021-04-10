Yeni Cuma Camii İzmit Belediyesi tarafından tertemiz yapıldı

Yaklaşık 4 yıldır restorasyon çalışmaları devam eden Yeni Cuma Camii olarak bilinen Mimar Sinan’ın İzmit’te ki eseri olan Pertev Paşa Camii’nin temizlik çalışmaları İzmit Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

DETAYLI TEMİZLİK YAPILDI

Yeni Cuma Camii’nin ibadete açılmasıyla birlikte harekete geçen İzmit Belediyesi ekipleri cami içerisinde başta halı temizliği olmak üzere detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin detaylı temizlik çalışması sonucunda cami Ramazan ayı öncesi tertemiz bir hale getirildi.