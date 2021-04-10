Yeni Cuma Camii İzmit Belediyesi tarafından tertemiz yapıldı

Yaklaşık 4 yıldır restorasyon çalışmaları devam eden Yeni Cuma Camii olarak bilinen Mimar Sinan’ın İzmit’te ki eseri olan Pertev Paşa Camii’nin temizlik çalışmaları İzmit Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.
DETAYLI TEMİZLİK YAPILDI
Yeni Cuma Camii’nin ibadete açılmasıyla birlikte harekete geçen İzmit Belediyesi ekipleri cami içerisinde başta halı temizliği olmak üzere detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin detaylı temizlik çalışması sonucunda cami Ramazan ayı öncesi tertemiz bir hale getirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.