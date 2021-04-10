Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
10 Nis 2021 - 14:48- Gündem G: 10 Nis 2021 - 14:49

Yeni Cuma Camii İzmit Belediyesi tarafından tertemiz yapıldı

Yaklaşık 4 yıldır restorasyon çalışmaları devam eden Yeni Cuma Camii’nin ibadete açılmasıyla birlikte İzmit Belediyesi ekipleri cami içerisinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. 
mask

Yaklaşık 4 yıldır restorasyon çalışmaları devam eden Yeni Cuma Camii olarak bilinen Mimar Sinan’ın İzmit’te ki eseri olan Pertev Paşa Camii’nin temizlik çalışmaları İzmit Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

DETAYLI TEMİZLİK YAPILDI 

Yeni Cuma Camii’nin ibadete açılmasıyla birlikte harekete geçen İzmit Belediyesi ekipleri cami içerisinde başta halı temizliği olmak üzere detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin detaylı temizlik çalışması sonucunda cami Ramazan ayı öncesi tertemiz bir hale getirildi.
# İzmit, destek

10 Nis 2021 - 14:48 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi Erzurumluları yalnız bırakmadı mask
İzmit Belediyesi Erzurumluları yalnız bırakmadı
KESOB için yoğun çalışma   mask
KESOB için yoğun çalışma  
 Hürriyet, İl Emniyet Müdürü Tipioğlu  ve mesai arkadaşlarının Polis Haftasını kutladı mask
 Hürriyet, İl Emniyet Müdürü Tipioğlu  ve mesai arkadaşlarının Polis Haftasını kutladı
İzmit Belediyesi üst yönetim kadrosu  emniyet müdürlüklerini ziyaret etti mask
İzmit Belediyesi üst yönetim kadrosu  emniyet müdürlüklerini ziyaret etti
Hürriyet, İlçe Emniyet Müdürü Soylu  ve ekibinin polis haftasını kutladı mask
Hürriyet, İlçe Emniyet Müdürü Soylu  ve ekibinin polis haftasını kutladı
Başiskele Belediyesi’nden çocuklara yeni oyun parkı mask
Başiskele Belediyesi’nden çocuklara yeni oyun parkı
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar! mask
Bu okul müdürünün görevden alınmasını istiyorlar!
28 yaşındaki genç koronaya yenildi mask
28 yaşındaki genç koronaya yenildi
Sedat Peker’in villasında polis arama yapıyor mask
Sedat Peker’in villasında polis arama yapıyor
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu mask
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
Yol çalışmasında görevli işçiler darp edilmişti muhtardan açıklama geldi mask
Yol çalışmasında görevli işçiler darp edilmişti muhtardan açıklama geldi
Yüzü yanan kadın güzellik merkezini yerinden etti mask
Yüzü yanan kadın güzellik merkezini yerinden etti

GALERİ

TEM’de feci kaza, kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu: 1 ölü mask
TEM’de feci kaza, kontrolden çıkan cip su kanalına uçtu: 1 ölü
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu mask
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4” mask
Gölcükspor 37 yıl sonra DÜŞÜYOR! “2-4”
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu mask
Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım) mask
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım)
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi mask
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL