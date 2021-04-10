İzmit Çınar Kadın Kooperatifi ve Belediye Dikimevi Atölyesi’ne Yalovalı kadınlardan ziyaret

Yalova Altın Belde Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Yasemin Fazlacı, kooperatif üyeleri; Canan Neşeli, Fatma Ekim, Hacer Güven, Sebahat Tunalı ve Vasfiye Tülay Yüksel ile birlikte İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu’nu ziyaret ederek, İzmit Çınar Kadın Kooperatifi ve Belediye Dikimevi Atölyesi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Birçok kadına çalışma ve üretime katılma fırsatı sunan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi ve Belediye Dikimevi Atölyesi’ni de ziyaret eden Yalovalı konuklar, çalışmaları yerinde inceledi.
ÜRETEN KENT, ÜRETEN KADIN
Salgın sürecinde ciddi çalışmalara imza atan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi ve Belediye Dikimevi Atölyesi’nin gönüllü kadınları, başta sağlık çalışanları olmak üzere vatandaşların maske ihtiyacını karşılamıştı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit’in üreten kent olması yolunda attığı adımla hayata geçen Dikimevi, hem İzmitli kadınların bütçelerine katkı sağlıyor, hem de üretime destek veriyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.