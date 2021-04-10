İzmit Çınar Kadın Kooperatifi ve Belediye Dikimevi Atölyesi’ne Yalovalı kadınlardan ziyaret

Yalova Altın Belde Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Yasemin Fazlacı, kooperatif üyeleri; Canan Neşeli, Fatma Ekim, Hacer Güven, Sebahat Tunalı ve Vasfiye Tülay Yüksel ile birlikte İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu’nu ziyaret ederek, İzmit Çınar Kadın Kooperatifi ve Belediye Dikimevi Atölyesi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Birçok kadına çalışma ve üretime katılma fırsatı sunan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi ve Belediye Dikimevi Atölyesi’ni de ziyaret eden Yalovalı konuklar, çalışmaları yerinde inceledi.

ÜRETEN KENT, ÜRETEN KADIN

Salgın sürecinde ciddi çalışmalara imza atan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi ve Belediye Dikimevi Atölyesi’nin gönüllü kadınları, başta sağlık çalışanları olmak üzere vatandaşların maske ihtiyacını karşılamıştı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit’in üreten kent olması yolunda attığı adımla hayata geçen Dikimevi, hem İzmitli kadınların bütçelerine katkı sağlıyor, hem de üretime destek veriyor.